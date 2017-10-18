Приехать в Зеленоград на электричке, съездить на бесплатном автобусе в ТРЦ «Зеленопарк» и вернуться обратно на платном автобусе теперь можно по единому билету «электричка + автобус»: к стоимости проезда в электричке прибавится 20 рублей. Такой билет можно купить в пригородных кассах на станциях Химки, Петровско-Разумовское, Тверь, Завидово, Клин, Подсолнечная, Поварово и на Ленинградском вокзале.
Автобусы от Крюковской площади до «Зеленопарка» остаются бесплатными — так что новая услуга интересна в большей степени жителям других городов, а не зеленоградцам. Проезд в обратную сторону — от ТРЦ «Зеленопарк» до Крюково — оплачивается в самом «Зеленопарке» или по заранее приобретённому билету «электричка + автобус».
В самом ТРЦ пока не поставили терминалов для покупки билетов на электричку, но в перспективе они будут.
В скором времени запустят и дополнительные автобусные маршруты до ТРЦ с оплатой проезда. Они пойдут, в частности, от Андреевки через Зеленоград, рассказали Zelenograd.ru в администрации «Зеленопарка». Это будут рейсовые областные маршруты, схемы их движения и остановки пока обсуждаются.
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При покупке от 20 тыс. рублей.
из этой же оперы...
Это какое-то глумление. Заплати за электричку + 20 рублей. Или просто заплати за электричку и те же 20 рублей на обратном пути, но уже в автобусе, а не кассе РЖД.
Дорогая редакция расскажите лучше каким образом бесплатные маршруты вводят плату за свои услуги? Ведь коммерческие маршруты вводятся и разрешаются по несколько иным правилам и порядкам нежели бесплатные.
К какому всё же виду маршрутов относится Зеленопарковские маршруты?
Ведь если это коммерческий маршрут, то должны останавливаться для посадки и высадки на всех остановка.
Если это бесплатный маршрут, то на каком основании в этом случае взимается плата за проезд?
цитата:
Это будут рейсовые -О-Б-Л-А-С-Т-Н-Ы-Е- маршруты,
= = == = =
ГЫЫЫЫЫЫ)))
Областные - это сразу "за плату"
Люди! Мы ничего не перепутали? Мы вообще в Москве живём?
Порой мне кажется, что мы (зеленоградцы) живём вообще ВНЕ государства
До МЕГА-Химки от Речного вокзала, например, ходит городской автобус, в котором можно проехать по проездному.
А у нас ни на чем безплатно не выехать. Маршрутки и от Ашана, и от Зеленопарка, и от Леруа отменили...
Теперь в Ашан в Андреевку, если понадобится, буду ездить, и в МЕГУ-Химки, если что.
Спасибо вам!