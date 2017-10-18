Автобусы от Крюковской площади до «Зеленопарка» остаются бесплатными — так что новая услуга интересна в большей степени жителям других городов, а не зеленоградцам. Проезд в обратную сторону — от ТРЦ «Зеленопарк» до Крюково — оплачивается в самом «Зеленопарке» или по заранее приобретённому билету «электричка + автобус».

В самом ТРЦ пока не поставили терминалов для покупки билетов на электричку, но в перспективе они будут.

В скором времени запустят и дополнительные автобусные маршруты до ТРЦ с оплатой проезда. Они пойдут, в частности, от Андреевки через Зеленоград, рассказали Zelenograd.ru в администрации «Зеленопарка». Это будут рейсовые областные маршруты, схемы их движения и остановки пока обсуждаются.