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Маршрутки из «Зеленопарка» стали платными 16.07.2017 ZELENOGRAD.RU

С 17 июля отменяется бесплатный проезд от торгово-развлекательного центра до станции Крюково, сообщил «Зеленопарк». Но до самого ТРЦ можно доехать без трат.

Проезд от «Зеленопарка» до станции Крюково с понедельника будет стоить 20 рублей. Промежуточные остановки не предусмотрены, уточнили в торгово-развлекательном центре. Однако маршрутка останавливается для «голосующих» по пути в ТРЦ и обратно.

Напомним, что с понедельника, 17 июля, по М-11 начнёт действовать новый маршрут от «Речного вокзала» — бесплатный до «Зеленопарка» и 35 рублей в обратную сторону. На «Речном» автобус загружается в районе остановки 400-х маршрутов.

Бесплатный проезд в обе стороны сохраняется в «ашановской» маршрутке, курсирующей туда-обратно между Сходней и «Зеленопарком».

Также туда-обратно бесплатно можно доехать на большом автобусе «Леруа Мерлен». В сторону торгового центра он работает только на вход, обратно — только на выход. В Крюково делит остановку с автобусами «Зеленопарка».

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