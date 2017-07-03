С 17 июля к торгово-развлекательному центру «Зеленопарк» можно будет бесплатно доехать по платной дороге от «Речного вокзала». Обратно — по тому же маршруту, но за 35 рублей.



Автобус будет сажать пассажиров возле метро «Речной вокзал» (где конкретно, пока не уточняется), время в пути до «Зеленопарка», расположенного на 37 километре Ленинградского шоссе, — 30 минут. Интервал движения автобусов — 20-30 минут, сообщила администрация ТРЦ. Первый автобус от «Речного» идет в 7:45 ежедневно, а последний от «Зеленопарка» — в 22:00.

В мае ТРЦ опрашивал через соцсети, интересен ли людям также бесплатный автобус из аэропорта Шереметьево. Наверняка найдутся желающие воспользоваться бесплатным маршрутом, особенно среди жителей «старого» города: можно доехать на одном автобусе из того же «Шереметьево» до ТРЦ, подождать минут 20 другого — и минут через 15 быть дома.

«Если людям удобно так ездить, на перекладных, — ну что ж, — прокомментировали этот вариант в «Зеленопарке. — Но вряд ли их будет много». Теперь можно будет бесплатно добраться от «Речного вокзала» до Зеленограда на двух автобусах.



Сейчас в «Зеленопарк» ходят бесплатные автобусы из Зеленограда (от Крюковской площади), Андреевки и Сходни.