Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
«Зеленопарк» запускает автобус от «Речного вокзала» 03.07.2017 ZELENOGRAD.RU

С 17 июля к торгово-развлекательному центру «Зеленопарк» можно будет бесплатно доехать по платной дороге от «Речного вокзала». Обратно — по тому же маршруту, но за 35 рублей.

Автобус будет сажать пассажиров возле метро «Речной вокзал» (где конкретно, пока не уточняется), время в пути до «Зеленопарка», расположенного на 37 километре Ленинградского шоссе, — 30 минут. Интервал движения автобусов — 20-30 минут, сообщила администрация ТРЦ. Первый автобус от «Речного» идет в 7:45 ежедневно, а последний от «Зеленопарка» — в 22:00.

В мае ТРЦ опрашивал через соцсети, интересен ли людям также бесплатный автобус из аэропорта Шереметьево. Наверняка найдутся желающие воспользоваться бесплатным маршрутом, особенно среди жителей «старого» города: можно доехать на одном автобусе из того же «Шереметьево» до ТРЦ, подождать минут 20 другого — и минут через 15 быть дома.

«Если людям удобно так ездить, на перекладных, — ну что ж, — прокомментировали этот вариант в «Зеленопарке. — Но вряд ли их будет много». Теперь можно будет бесплатно добраться от «Речного вокзала» до Зеленограда на двух автобусах.

Сейчас в «Зеленопарк» ходят бесплатные автобусы из Зеленограда (от Крюковской площади), Андреевки и Сходни.

Удобно ли пользоваться автобусом Зеленопарк — Речной вокзал просто для бесплатных поездок из Москвы?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовал 31 человек
 Реклама
Прически и уход к любому торжеству — в салоне красоты «Никор». Подарочные сертификаты. Объявления
Курсы иностранных языков Language Expert. Английский, итальянский, китайский и немецкий языки Объявления
Цирк "Максимус" остается в Зеленограде на весь июль с новой программой Объявления
МИЭТ предлагает оценить ваши шансы на поступление в университет Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

Медицинский центр
Стоматология .

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В ИЮЛЕ

Товар месяца у
скидки до 10%.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

Медицинский центр
Стоматология .
Реклама
Реклама
В ИЮЛЕ

Товар месяца у
скидки до 10%.
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама