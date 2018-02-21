Вор, сбежавший из зеленоградской колонии-поселения, совершил новое преступление. Ответственные за его побег сотрудники колонии теперь находятся под следствием.
Гражданин Белоруссии, 21-летний Алексей Забело отбывал наказание в колонии за кражу (похитил женскую сумочку с деньгами, разбив окно в машине). Там работал сварщиком и убирал территорию. В ноябре 2017 года его отправили в пекарню СИЗО-12, находящегося по соседству, за хлебом для поселенцев. Преступник воспользовался случаем и бросился в бега. Сопровождавший его сотрудник учреждения не сумел догнать беглеца. К тому времени осужденный отбыл больше половины своего двухлетнего срока, который заканчивался в июле 2018 года.
Забело обнаружился в Смоленской области: он напал на местную жительницу и ограбил ее на 14,2 тысячи рублей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, который, правда, не уточнил, удалось ли задержать преступника.
Как ранее сообщала Zelenograd.ru пресс-служба УФСИН по Московской области, «согласно ст. 129 УИК России осужденные в колонии-поселении содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения; в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения; с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением; могут носить гражданскую одежду; могут иметь при себе деньги и ценные вещи».
Однако, уточняет источник агентства «Москва», Забело не входил в число осужденных на работу на выводных объектах. Достоверно зная это, дежурный помощник начальника колонии-поселения № 2 и его коллеги тем не менее обеспечили Забело возможность выхода за пределы колонии, чем превысили свои должностные полномочия. В отношении этих сотрудников исправительного учреждения, расположенного в Зеленограде недалеко от железнодорожной станции, на улице Гоголя, возбуждено уголовное дело.
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