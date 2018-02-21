Вор, сбежавший из зеленоградской колонии-поселения, совершил новое преступление. Ответственные за его побег сотрудники колонии теперь находятся под следствием.

Гражданин Белоруссии, 21-летний Алексей Забело отбывал наказание в колонии за кражу (похитил женскую сумочку с деньгами, разбив окно в машине). Там работал сварщиком и убирал территорию. В ноябре 2017 года его отправили в пекарню СИЗО-12, находящегося по соседству, за хлебом для поселенцев. Преступник воспользовался случаем и бросился в бега. Сопровождавший его сотрудник учреждения не сумел догнать беглеца. К тому времени осужденный отбыл больше половины своего двухлетнего срока, который заканчивался в июле 2018 года.

Забело обнаружился в Смоленской области: он напал на местную жительницу и ограбил ее на 14,2 тысячи рублей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, который, правда, не уточнил, удалось ли задержать преступника.