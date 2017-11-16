15 ноября осужденного отправили за хлебом для нужд поселения в СИЗО-12, расположенный на той же территории. По дороге в изолятор преступник бросился бежать. Сопровождавший его сотрудник учреждения кинулся в погоню, но задержать не смог.
Беглец, 21-летний гражданин Белоруссии, был осужден на два года колонии за кражу и уже отбыл больше половины срока. Из СИЗО в поселение молодого человека перевели 16 октября 2016 года, где ему предстояло отбывать наказание по июль 2018-го, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе УФСИН по Московской области.
Осужденные в колонии-поселении содержатся без охраны, но под надзором администрации, пояснили в пресс-службе. В часы от подъема до отбоя они могут свободно передвигаться в пределах колонии, а с разрешения администрации — и вне поселения, без надзора, но в пределах муниципального образования, на территории которого оно расположено (это район Силино). Правда, с оговоркой: «если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением». Также поселенцы могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи.
Колония-поселение № 2 находится на улице Гоголя, недалеко от станции Крюково.
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