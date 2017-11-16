15 ноября осужденного отправили за хлебом для нужд поселения в СИЗО-12, расположенный на той же территории. По дороге в изолятор преступник бросился бежать. Сопровождавший его сотрудник учреждения кинулся в погоню, но задержать не смог.

Беглец, 21-летний гражданин Белоруссии, был осужден на два года колонии за кражу и уже отбыл больше половины срока. Из СИЗО в поселение молодого человека перевели 16 октября 2016 года, где ему предстояло отбывать наказание по июль 2018-го, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе УФСИН по Московской области.