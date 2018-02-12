При движении от станции метро «Речной вокзал» в Зеленоград 400-й «экспресс» в вечерний час пик не останавливается у нового метро «Ховрино» — потому что переполнен. Это было ожидаемо с момента введения промежуточной остановки.

На то, что автобусы не останавливаются и не открывают двери пассажирам, ожидающим на остановке у нового метро, в префектуру пожаловался один из пассажиров. По его словам, это происходит у метро «Ховрино» с 18:30 до 20:30. В группе «Общественный транспорт Зеленограда» сообщили, что 8 февраля с 18:50 до 20: 20 мимо остановки прошло пять 400-х «экспрессов» и ни один не открыл двери.

400-е «экспрессы» стали останавливаться у «Ховрино» 31 декабря, вместе с открытием новой конечной станции Замоскворецкой линии метро. В связи с этим несколько изменился и путь следования автобуса к метро «Речной вокзал». Но теперь и ехать на «Речной» смысла нет, можно раньше выйти у «Ховрино». Дорога к метро для пассажиров 400-го стала короче. А остановка у метро «Ховрино» при движении в Зеленоград была сомнительна: можно ли будет попасть в автобус после того, как его заполнят пассажиры на «Речном»? Практика показала — в час пик практически невозможно. Лучше по-прежнему садиться на «Речном». А по должностной инструкции водитель автобуса имеет право не открывать двери пассажирам, если салон уже переполнен.

Остановка у «Ховрино» станет конечной для автобусов 400 «экспресс» после того, как у новой станции метро построят автовокзал. Завершить стройку власти обещают летом. В транспортно-пересадочный узел «Ховрино» войдет и новая железнодорожная платформа Ховрино-2 Ленинградского направления — её обещают построить в 2019 году.