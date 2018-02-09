Пройти от электричек к метро вдоль здания Ленинградского вокзала теперь нельзя — надо выходить на площадь и обходить павильон метро «Комсомольская» слева. С учетом закрытого подземного перехода и потока людей с соседнего Ярославского вокзала путь к метро от электричек стал более длинным и неудобным.