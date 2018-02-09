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Прямой проход к метро на Ленинградском вокзале закрыт до 19 апреля 09.02.2018 ZELENOGRAD.RU

Пройти от электричек к метро вдоль здания Ленинградского вокзала теперь нельзя — надо выходить на площадь и обходить павильон метро «Комсомольская» слева. С учетом закрытого подземного перехода и потока людей с соседнего Ярославского вокзала путь к метро от электричек стал более длинным и неудобным.

Алексей Волынчук/vk.com/m_okt

При выходе из зоны турникетов пассажиры электричек Ленинградского направления теперь вынуждены идти через узкий проход между палатками и сливаться с потоком идущих к/от Ярославскому вокзалу. Проход закрыт из-за строительства новых билетных касс возле Ленинградского вокзала.

фото:Zelenograd.ru

Подземный пешеходный тоннель между Ленинградским вокзалом и станцией метро «Комсомольская», в который было удобно спускаться при выходе из электричек, закрыт с апреля 2016 года. Открыть его обещают не раньше конца этого года. Переход закрыли из-за реконструкции здания Московского железнодорожного агентства, которое переделают в торговый комплекс.

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