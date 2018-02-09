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Зеленоградский роддом начал проводить дни открытых дверей еженедельно 09.02.2018 ZELENOGRAD.RU

Теперь будущих родителей приглашают пообщаться с врачами и посмотреть отделения родильного дома раз в неделю, по средам. Набираются группы из 15 человек, запись по телефону 8(499)729-27-90.

фото: Максим Гордеев/Zelenograd.ru

Будние дни для таких экскурсий для многих удобны, сообщили Zelenograd.ru в администрации ГКБ имени Кончаловского (роддом на улице Александровка входит в структуру зеленоградской больницы). Такие мероприятия пользуются спросом. Можно познакомиться с коллективом роддома, задать любые вопросы, посмотреть отделения.

Время проведения не фиксировано и определяется по мере набора группы. Например, 7-го февраля начали в 14:00.

По субботам, как это было в прошлом году, дни открытых дверей тоже будут проходить — к определенным датам, например, к 8 марта. Это уже более масштабное мероприятие с возможностью сделать медицинское исследование и пройти осмотр. Все исследования и консультации врачей бесплатные.

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