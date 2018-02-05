Зал аттракционов и игровых автоматов будет работать до 25 февраля включительно, а потом закроется. Все накопленные тикеты, зачисленные на карты постоянных посетителей, меняют на игрушки из призотеки со среды по воскресенье до закрытия парка.
Об этом ТЦ «Панфиловский» сообщил на своем сайте и в соцсетях. В связи с закрытием с 1 февраля значительна снижена стоимость некоторых игрушек для обмена. Игровое оборудование устарело, с каждым годом его всё дороже эксплуатировать, объяснили Zelenograd.ru причину закрытия в администрации торгового центра. В том же помещении, возможно, откроется развлекательное заведение похожего формата.
Парк развлечений Boom Zoom открылся в апреле 2013 года. Год назад закрылся семейный парк развлечений с аттракционами и игровыми автоматами Crazy Park в другом зеленоградском торговом центре — «Иридиуме».
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