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Парк развлечений Boom Zoom в ТЦ «Панфиловский» закроется до конца февраля 05.02.2018 ZELENOGRAD.RU

Зал аттракционов и игровых автоматов будет работать до 25 февраля включительно, а потом закроется. Все накопленные тикеты, зачисленные на карты постоянных посетителей, меняют на игрушки из призотеки со среды по воскресенье до закрытия парка.

Об этом ТЦ «Панфиловский» сообщил на своем сайте и в соцсетях. В связи с закрытием с 1 февраля значительна снижена стоимость некоторых игрушек для обмена. Игровое оборудование устарело, с каждым годом его всё дороже эксплуатировать, объяснили Zelenograd.ru причину закрытия в администрации торгового центра. В том же помещении, возможно, откроется развлекательное заведение похожего формата.

Парк развлечений Boom Zoom открылся в апреле 2013 года. Год назад закрылся семейный парк развлечений с аттракционами и игровыми автоматами Crazy Park в другом зеленоградском торговом центре — «Иридиуме».

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СТО Зеленоград

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