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«Иридиум» решил закрыть Crazy Park 26.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Crazy Park проработает до 5 февраля, администрация торгового-развлекательного комплекса не продлила договор аренды. Некоторые родители считают, что альтернативы для семейного отдыха нет.

Фото: kidsreview.ru

Сеть Crazy Park позиционирует себя как семейный парк игр развлечений с игровыми аппаратами и аттракционами, здесь проходят представления с клоунами и угощениями, дни рождения, праздники и мастер-классы. Все каникулы и в течение января парк работает как обычно, но с 5 февраля закрывается. Администрация ТРЦ «Иридиум» расторгает договор аренды с сетью, переезжать в другое помещение в Зеленограде Crazy Park не планирует, сообщил Zelenograd.ru источник в развлекательной сети. В администрации «Иридиума» подтвердили этот факт, но о причинах расставания с арендаторами не рассказали.

Это было единственное место, куда можно было пойти с детьми, поделилась своим мнением с Zelenograd.ru жительница 16 микрорайона, многодетная мать. В развлекательном центре были интересные анимационные программы, развлекательные мероприятия, мастер-классы, а добрые и отзывчивые сотрудники создавали домашнюю атмосферу. Подобные услуги в других ТРЦ в Зеленограде или возле него не выдерживают конкуренции, считает женщина. Во-первых, до них неудобно добираться, во-вторых, не то качество. По словам собеседницы, о закрытии Crazy Park сожалеют многие участницы центра помощи многодетным семьям - у них сложились добрые отношения с развлекательным парком, многие постоянно водили туда детей.

Один из парков Crazy Park в этом году закрылся в Челябинске. Заместитель управляющего развлекательного центра Тимур Галиакбаров рассказал изданию chel.ru, что это не единственный город, из которого уходит сеть развлекательных центров. «В некоторых других городах парки уже начали закрываться, — сказал он. — Это связано с устареванием формата, а также с кризисной ситуацией в стране. Люди по-прежнему ходят к нам в выходные, посещают аттракционы, народу меньше не стало, однако они тратят меньше денег, чем раньше. Если до кризиса средний клиент посещал семь аттракционов, то сейчас три-четыре. То есть спрос на развлекательные услуги для детей упал».

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Обсуждение
ирина иринова
Вчера, 19:36
По-моему, мест для развлечений стало больше. Раньше мы тоже захаживали в Крези Парк. Сейчас предпочитаем Зеленопарк или ЭлМу, несмотря на то, что добираться дольше. Надоели автоматы..
Майкл Маерс
Вчера, 20:35
Сейчас предпочитаем Зеленопарк
"В будни 10 минут катания для одного посетителя стоят 350 рублей".Этот дурацкий зеленопарк посещают только богатенькие дауны.
Андрей Л*****
Вчера, 20:49
Поддерживаю обеими лапами! Может малолеток поубавится в Иридиуме и будет нормальный торговый центр, а не палата №6. Да и в принципе решение весьма дальновидная, кризис будет продолжаться, семьи с детьми в группе риска, денег у них лишних и так не особо, а будет еще меньше. Тут на другую целевую аудиторию надо работать - неженатых, у кого есть лишние деньги. Предлагаю там открыть стрипклуб, а то реально ни одного нет. В ночных клубах временами что-то бывает, но многие танцовщицы страшны как ядерная война.
Барри
Вчера, 21:31
Сходите всей семьёй на слушания о пользовании землёй, говорят, хороший тамада и конкурсы интересные.
Rescuer Kozlov
Вчера, 23:56
Да все просто. Выгонят арендаторов, поставят свои игровые автоматы.
Зачем делить с кем-то прибыль?
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