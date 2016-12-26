Сеть Crazy Park позиционирует себя как семейный парк игр развлечений с игровыми аппаратами и аттракционами, здесь проходят представления с клоунами и угощениями, дни рождения, праздники и мастер-классы. Все каникулы и в течение января парк работает как обычно, но с 5 февраля закрывается. Администрация ТРЦ «Иридиум» расторгает договор аренды с сетью, переезжать в другое помещение в Зеленограде Crazy Park не планирует, сообщил Zelenograd.ru источник в развлекательной сети. В администрации «Иридиума» подтвердили этот факт, но о причинах расставания с арендаторами не рассказали.



Это было единственное место, куда можно было пойти с детьми, поделилась своим мнением с Zelenograd.ru жительница 16 микрорайона, многодетная мать. В развлекательном центре были интересные анимационные программы, развлекательные мероприятия, мастер-классы, а добрые и отзывчивые сотрудники создавали домашнюю атмосферу. Подобные услуги в других ТРЦ в Зеленограде или возле него не выдерживают конкуренции, считает женщина. Во-первых, до них неудобно добираться, во-вторых, не то качество. По словам собеседницы, о закрытии Crazy Park сожалеют многие участницы центра помощи многодетным семьям - у них сложились добрые отношения с развлекательным парком, многие постоянно водили туда детей.

Один из парков Crazy Park в этом году закрылся в Челябинске. Заместитель управляющего развлекательного центра Тимур Галиакбаров рассказал изданию chel.ru, что это не единственный город, из которого уходит сеть развлекательных центров. «В некоторых других городах парки уже начали закрываться, — сказал он. — Это связано с устареванием формата, а также с кризисной ситуацией в стране. Люди по-прежнему ходят к нам в выходные, посещают аттракционы, народу меньше не стало, однако они тратят меньше денег, чем раньше. Если до кризиса средний клиент посещал семь аттракционов, то сейчас три-четыре. То есть спрос на развлекательные услуги для детей упал».