Магазин займет помещение развлекательного центра Crazy Park, который проработает до 5 февраля. Об открытии супермаркета «Леонардо» Zelenograd.ru сообщили в администрации ТРЦ «Иридиум». Точная дата начала работы пока неизвестна, сеть уже анонсировала «скорое открытие» в «Иридиуме».

"Леонардо" позиционирует свою сеть как хобби-гипермаркет (или супермаркет — в зависимости от площади) качественных товаров для распространенных видов творчества и ручных ремесел. Здесь представлены товары для вязания, шитья, вышивания, батика, валяния, выжигания по дереву, скрапбукинга, оригами, краски, альбомы, товары для художников, канцтовары, различная фурнитура, книги по детскому творчеству и многое другое. В магазинах проводят мастер-классы.