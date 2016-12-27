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В «Иридиуме» откроется супермаркет товаров для творчества и рукоделия «Леонардо» 27.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Магазин займет помещение развлекательного центра Crazy Park, который проработает до 5 февраля. Об открытии супермаркета «Леонардо» Zelenograd.ru сообщили в администрации ТРЦ «Иридиум». Точная дата начала работы пока неизвестна, сеть уже анонсировала «скорое открытие» в «Иридиуме».

"Леонардо" позиционирует свою сеть как хобби-гипермаркет (или супермаркет — в зависимости от площади) качественных товаров для распространенных видов творчества и ручных ремесел. Здесь представлены товары для вязания, шитья, вышивания, батика, валяния, выжигания по дереву, скрапбукинга, оригами, краски, альбомы, товары для художников, канцтовары, различная фурнитура, книги по детскому творчеству и многое другое. В магазинах проводят мастер-классы.

Магазин «Леонардо» в ТРЦ «Планета»
Фото: 2do2go.ru
Магазины рукоделия активно развиваются

Если на посещение развлекательных центров денег у населения стало меньше, то сегмент «творческих» товаров развивается активно. В этом году в ТЦ «Панфиловский» открылся магазин товаров для творчества и шитья «Иголочка», а на днях в ТЦ «Грин» — магазин товаров для творчества, хобби и оформления #Самтвори. Успешно работают и небольшие рукодельные магазинчики.

«Рынок недвижимости крайне инертен, — считает директор по развитию сети хобби-гипермаркетов „Леонардо“ Борис Кац. — Новым концепциям пробить себе путь очень тяжело. Чтоб вас услышали — надо „долго биться головой об стенку“ и пробить её. Наш опыт, это три года доказывания кто мы и зачем. Где-то год назад ситуация изменилась, сеть … уже знали. Сейчас же рынок „прозрел“ и начал заваливать нас предложениями».

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Обсуждение
Свити ***
6 часов назад
Сколько в городе детей и сколько мастериц-рукодельниц))
Мимо Пробегала
5 часов назад
Свити***, ну у мимо проходящих женщин на улице на лбу не написано, мастерица она, или нет. Может мастериц этих не меньше, чем детей)))
Math Math
1 час назад
Детей следует приучать к полезному труду, рукоделие вполне подойдет. Будет в городе много детей-рукодельниц (и детей-рукодельников). ;)
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