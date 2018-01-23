Пять дней — с 30 декабря по 3 января — праздновали Новый год возле «Культурного центра «Зеленоград». Некоторые жители окрестных домов так устали от громкого звука, что обратились в префектуру с предложением сократить праздничную программу хотя бы до двух дней.

«Нам очень мешает шум и грохот, громкая музыка, поверьте, не всем нужная такая длительная программа, — написала жительница корпуса 445 от имени других жильцов. — Можно оставить праздник 31 декабря и 1 января, этого вполне достаточно».

Основное празднование Нового года проходило на площади Юности — фестивальной городской площадке, а у ДК организатором празднования выступил департамент культуры. Программа длилась по семь часов подряд, в новогоднюю ночь — до 2:00, и была громкой — её хорошо слышали и в других близлежащих к Центральной площади домах, в частности, в корпусе 360.

На жалобу префектура ответила, что отправила в департамент просьбу оптимизировать работу праздничной площадки в последующие годы с учетом мнение жителей Зеленограда. В том числе, с учетом допустимого уровня громкости музыки.

Ранее аналогичное обращение отправляли учреждению «Московские ярмарки», которое организует фестивальную программу на площади Юности. С тех пор, как площадь стала фестивальной площадкой, жители окрестных домов жалуются на громкую музыку.

На городские фестивали тратят десятки миллионов бюджетных денег, но на профессиональной настройке звука экономят. Уличная музыка может быть громкой, но направленной в конкретное место — для этого надо сделать расчет расстановки необходимого звукового оборудования, рассказал ранее Zelenograd.ru инженер радио Федор Пшеничный. Тогда звук не будет разлетаться во все стороны и отражаться в окрестных домах. Расчетами занимаются звукоинженеры (не путать со звукооператорами), инженеры-акустики. Их услуги вполне доступны по ценам, как и бюджетное оборудование, с помощью которого можно концентрировать звук «пятном», в центре открытой площадки. Это не избавит жителей близлежащих домов от музыки совсем, но значительно снизит громкость и вибрацию.