Фестивали организует государственное учреждение «Московские ярмарки», туда и отправила письмо с просьбой уменьшить звук зеленоградская администрация. Проблема не нова — всю мощь московских культурных мероприятий жители почувствовали на себе еще в прошлом году. Тогда жаловались в основном жители корпуса 128 за «Электроном». В управе отвечали: «Ничего не можем сделать», организаторы на самой площади Юности: «Не мешайте работать».

Главный аргумент чиновников — «это проводится по распоряжению правительства Москвы». Будто в этом распоряжении указано вывести звук на максимальную громкость.



В прошлом году сцена стояла посередине площади, задником к ресторанам, а после реконструкции площади концерты проходят на новой сцене, установленной около бывшего кинотеатра «Электрон». Но на громкость звуковой аппаратуры это не повлияло — выступления отлично слышно в 1, 2, 3 и 4 микрорайонах. Свою музыку через колонки включает, не скупясь на громкость, и охрана торговых домиков во время фестивалей — чаще всего это радио.

На этот раз префектура отреагировала на жалобу жительницы. Женщина, в частности, написала, что неоднократно подходила на площадь к звукооператорам решить проблему, в ответ её «просто посылали подальше от сцены». В сентябре-октябре отгремела ярмарка «Золотая осень», а в декабре будет следующая — «Путешествие в Рождество».