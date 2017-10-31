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Префектура попросила уменьшить шум от фестивалей на площади Юности 31.10.2017 ZELENOGRAD.RU

Концерты во время торговых фестивалей проводят максимально громко, жители ближайших домов жалуются — все гремит даже через закрытые окна. Местная власть не может своей волей уменьшить громкость аппаратуры и после очередной жалобы обратилась с такой просьбой к организатору фестивалей.

Фото: Zelenograd.ru

Фестивали организует государственное учреждение «Московские ярмарки», туда и отправила письмо с просьбой уменьшить звук зеленоградская администрация. Проблема не нова — всю мощь московских культурных мероприятий жители почувствовали на себе еще в прошлом году. Тогда жаловались в основном жители корпуса 128 за «Электроном». В управе отвечали: «Ничего не можем сделать», организаторы на самой площади Юности: «Не мешайте работать».

Главный аргумент чиновников — «это проводится по распоряжению правительства Москвы». Будто в этом распоряжении указано вывести звук на максимальную громкость.

В прошлом году сцена стояла посередине площади, задником к ресторанам, а после реконструкции площади концерты проходят на новой сцене, установленной около бывшего кинотеатра «Электрон». Но на громкость звуковой аппаратуры это не повлияло — выступления отлично слышно в 1, 2, 3 и 4 микрорайонах. Свою музыку через колонки включает, не скупясь на громкость, и охрана торговых домиков во время фестивалей — чаще всего это радио.

На этот раз префектура отреагировала на жалобу жительницы. Женщина, в частности, написала, что неоднократно подходила на площадь к звукооператорам решить проблему, в ответ её «просто посылали подальше от сцены». В сентябре-октябре отгремела ярмарка «Золотая осень», а в декабре будет следующая — «Путешествие в Рождество».

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Обсуждение
Хрюря Пампукская
Вчера, 20:23
Концерт возле префектуры в прошедший день города тоже зашкаливал по децибелам. Звонила в префектуру, ругалась. Толку никакого, одни отговорки типа "скоро закончат" или "вовсе не громко". Концерты с таким уровнем организации и культуры сопровождения подходят разве что для быдла уровня тагила. Предлагаю сэкономить бюджетные деньги на шоу - их стало чересчур много. А в городе нужно заботиться о тишине и психическом здоровье жителей.
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