Второй супермаркет этой сети должен открыться в помещении, где раньше был «Седьмой континент», в апреле. Пока там идет ремонт.

«Седьмой континент» работал в доме 8 по Савелкинскому проезду почти десять лет, а до него здесь был супермаркет «Рамстор». В ноябре прошлого года он закрылся, одновременно ушли арендаторы помещений на 1 этаже здания. Сейчас здесь продолжают работать только магазин детских товаров и фитнес-клуб. Основная часть здания закрыта, там идет ремонт. По данным зеленоградской администрации, супермаркет «Билла» откроется в этом помещении в апреле.



Это будет второй магазин сети «Билла» в Зеленограде — первый работает в корпусе 1006А, напротив «Иридиума». Накануне закрытия «Седьмого континента» в СМИ появилась информация о возможном открытии в Савелкинском проезде магазина сети Spar или «Карусель», но она не подтвердилась. В компании X5 Retail Group, управляющей сетью «Карусель», сообщили, что не рассматривали вариант открытия супермаркета в этом месте.