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Супермаркет «Седьмой континент», книжный «Лабиринт», банк «Авангард» и химчистка «Диана» в Савелкинском проезде закрываются 23.10.2017 ZELENOGRAD.RU

Продуктовый магазин «Седьмой континент» распродаёт остатки товаров, с 24 октября будут 50-процентные скидки. Вместе с магазином уходят и другие арендаторы помещений на первом этаже — химчистка, банк и книжный магазин. Магазин детских товаров на втором этаже и фитнес-клуб в цокольном остаются.

«Седьмой континент» закроется 3 ноября, другие арендаторы должны освободить помещения до конца октября, рассказали Zelenograd.ru в магазине. Ранее появилась информация об открытии в Савелкинском проезде магазина Spar, но, по данным администрации «Седьмого континента», магазина этой сети в здании не будет. Здесь могут открыть супермаркет «Карусель» — сеть уже разместила информацию о вакансиях в Зеленограде.

«Книжный лабиринт» тоже закроется до конца октября. Вместе с ним перестанет работать и пункт выдачи товаров интернет-магазина «Лабиринт». Магазин этой сети ещё есть в торговом центре «Панфиловский». Кроме того, у интернет-магазина останется семь пунктов выдачи в Зеленограде.

Банк «Авангард» предлагает клиентам либо закрыть счета, либо перевести их в другие офисы, но в Москву. Откроется ли отделение банка в другом месте Зеленограда, пока неизвестно.

Ещё на первом этаже располагался магазин по торговле сухофруктами, орехами и специями, туристическое агентство и магазин по торговле шарами. Они, видимо, тоже закрываются.

В администрации «Кораблика» и клуба Alex Fitness сообщили, что никуда не уходят и будут работать в прежнем режиме.

О закрытии всех магазинов сети «Седьмой континент» стало известно в августе. Владелец сети продал бизнес, права на аренду бывших супермаркетов получили торговые сети «Лента», «Азбука вкуса» и X5 Retail Group. Сам бренд «Седьмой континент» вместе с правами аренды оставшихся супермаркетов получит холдинг «Сладкая жизнь» — дистрибьютор и франчайзи сети Spar.

Супермаркет «Карусель» лучше «Седьмого континента»?
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