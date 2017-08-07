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«Седьмой континент» в Савелкинском проезде закроют. Вместо него могут открыть Spar 07.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Владелец сети продал бизнес, права на аренду бывших супермаркетов получили торговые сети «Лента», «Азбука вкуса» и X5 Retail Group. Сам бренд «Седьмой континент» вместе с правами аренды оставшихся супермаркетов получит холдинг «Сладкая жизнь» — дистрибьютор и франчайзи сети Spar.

фото: zeltoday.ru

«Закрываемся, но будет другой магазин», — сказали Zelenograd.ru в супермаркете. Конкретной даты закрытия пока нет. «Седьмой континент» открылся в Савелкинском проезде девять лет назад.

Сеть насчитывает 110 магазинов в Москве. По данным РБК, почти половину планируется передать X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), остальные достанутся «Ленте», «Азбуке вкуса» (в основном в центре Москвы), «Дикси», «Магниту», «Атаку» и Spar. По данным издания The Bell, в Зеленограде вместо «Седьмого континента» откроется Spar. Один магазин этой сети открылся в прошлом году в корпусе 1456.

Проблемы «Седьмого континента» начались с 2013 года, когда после девальвации рубля резко снизилась покупательская способность россиян, пишет M24. По мнению экспертов, у компании не было шансов на выживание в новых условиях, поскольку внутренняя структура функционирования «Седьмого континента» не модернизировалась с момента основания, а во многом базировалось на принципах работы советских гастрономов, которые послужили базой «Седьмого континента». За падением выручки последовали проблемы с поставщиками — порядок и дисциплина платежей стали снижаться, а задолженность — расти. Владелец сети Александр Занадворов еще в 2010 году пытался продать свой актив, но желающих не нашлось. Бизнес пришлось продавать по частям. Теперь все торговые площади сети перешли в пользование конкурентов.

Что вы хотите видеть вместо «Седьмого континента»
«Пятерочку или «Перекресток»
Spar или Ленту
Азбуку «вкуса»
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Обсуждение
включите мозг
3 часа назад
"Что вы хотите видеть вместо «Седьмого континента»?"
Кафе с живой музыкой, камерный кинотеатр, семейные виды отдыха. Пешеходную зону-сад на крыше этой конструкции тоже.
Зачем обычные гастрономы в зоне отдыха? Почему нельзя открыть центр досуга? (ответ понятен.)
Также, как тот "центральный универмаг", как призрак коммунизма с забальзамированными продавщицами, которые не изменились с той поры )) Это ли должно быть визиткой Зеленограда на главной площади?
РћР»СЊРіР° Р›СѓРєСЊСЏРЅРѕРІР°
1 час назад
Включите мозг)))
Простите, что вы имеете против универмага? Где еще акромя крюковского рынка можно купить трусы и тапки?
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