«Закрываемся, но будет другой магазин», — сказали Zelenograd.ru в супермаркете. Конкретной даты закрытия пока нет. «Седьмой континент» открылся в Савелкинском проезде девять лет назад.

Сеть насчитывает 110 магазинов в Москве. По данным РБК, почти половину планируется передать X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), остальные достанутся «Ленте», «Азбуке вкуса» (в основном в центре Москвы), «Дикси», «Магниту», «Атаку» и Spar. По данным издания The Bell, в Зеленограде вместо «Седьмого континента» откроется Spar. Один магазин этой сети открылся в прошлом году в корпусе 1456.

Проблемы «Седьмого континента» начались с 2013 года, когда после девальвации рубля резко снизилась покупательская способность россиян, пишет M24. По мнению экспертов, у компании не было шансов на выживание в новых условиях, поскольку внутренняя структура функционирования «Седьмого континента» не модернизировалась с момента основания, а во многом базировалось на принципах работы советских гастрономов, которые послужили базой «Седьмого континента». За падением выручки последовали проблемы с поставщиками — порядок и дисциплина платежей стали снижаться, а задолженность — расти. Владелец сети Александр Занадворов еще в 2010 году пытался продать свой актив, но желающих не нашлось. Бизнес пришлось продавать по частям. Теперь все торговые площади сети перешли в пользование конкурентов.