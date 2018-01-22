Новый ФОК в Поварово находится на улице Почтовой (дом 1, строение 1). Из Зеленограда до него можно доехать на машине по Ленинградскому шоссе (ехать в сторону области, поворот налево у деревни Ложки). На электричке: до станции Поварово-1, далее пять минут пешком по Почтовой улице.

К концу года обещают достроить ФОК с бассейном в Лунево.