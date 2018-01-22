Физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен для тренировок и соревнований по баскетболу, гандболу, волейболу, теннису, бадминтону, мини-футбол, пауэрлифтингу, единоборствам. Сюда уже приезжают из Зеленограда.
Площадь нового спорткомплекса — более 3 тысяч квадратных метров, в нем разместились универсальный спортивный зал с трибунами на 210 мест, залы с тренажерами и для аэробики. Все оснащены современным инвентарем и оборудованием, сообщило правительство Московской области. Кроме упомянутых видов спорта, здесь будут работать секции дзюдо под руководством заслуженного тренера СССР и РФ Юрия Хорькова, самбо, шахмат, спортивной аэробики, йоге, пилатеса, а также общеоздоровительные мероприятия. Новому спорткомплексу присвоят имя двукратного олимпийского чемпиона по хоккею, жителя Поварово Бориса Михайлова.
«Здесь достаточно небольшое население, но мы столкнулись уже с тем, что представители Зеленограда приезжают сюда и говорят: можно нам здесь позаниматься? — цитирует министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова телеканал „360“. — Потому что у нас таких залов в Зеленограде нет». ФОК в Поварово построила зеленоградская компания «Альтстрой»
Новый ФОК в Поварово находится на улице Почтовой (дом 1, строение 1). Из Зеленограда до него можно доехать на машине по Ленинградскому шоссе (ехать в сторону области, поворот налево у деревни Ложки). На электричке: до станции Поварово-1, далее пять минут пешком по Почтовой улице.
К концу года обещают достроить ФОК с бассейном в Лунево.
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