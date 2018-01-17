Замеры льда проводились во вторник 16 января, сообщили Zelenograd.ru в окружной управлении МЧС. Каждый сантиметр важен, чтобы решить — можно ли бурить лед для установки купели, либо он еще недостаточно крепок. Тем не менее, проруби и купели делают, как обычно, и на Черном, и на Школьном озерах.

Прорубь на Школьном озере расположена рядом с пляжем, со стороны Филаретовской улицы. Прорубь на Черном озере — также со стороны пляжа, подход к ней будет организован с аллеи Лесные пруды.