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МЧС ограничит число людей на льду во время крещенских купаний 17.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Крещенские купели устроены на Школьном и Черном озерах. Средняя толщина льда по последним замерам составляет 18-19 сантиметров. Этого мало для массового выхода на лед, поэтому во время крещенских купаний 18 и 19 января на лед будут выпускать одновременно не больше 3-4 человек.

МЧС Москвы по ЗелАО/vk.com

Замеры льда проводились во вторник 16 января, сообщили Zelenograd.ru в окружной управлении МЧС. Каждый сантиметр важен, чтобы решить — можно ли бурить лед для установки купели, либо он еще недостаточно крепок. Тем не менее, проруби и купели делают, как обычно, и на Черном, и на Школьном озерах.

Прорубь на Школьном озере расположена рядом с пляжем, со стороны Филаретовской улицы. Прорубь на Черном озере — также со стороны пляжа, подход к ней будет организован с аллеи Лесные пруды.

С 23:00 18 января до 4:00 19 января и с 12:00 до 18:00 спасатели, медики и полицейские (или дружинники) будут дежурить на Черном озере. На Школьном — в это же время, но днем и вечером 19 января за купальщиками будут присматривать сотрудники поисково-спасательной службы «Пансионат».

Для купальщиков организуют горячий чай, горячее питание, поставят туалеты и урны. Выделят отдельную зону для фотографирования. Синоптики прогнозируют минус 6-7 градусов в ночь с 18 на 19 января и столько же днем и вечером 19 января.

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