В гонке приняли участие 108 спортсменов, из них примерно треть — зеленоградцы, остальные жители Москвы, Обнинска, Королева, Клина, Долгопрудного, Химок. Несколько человек приехали издалека: Владимир Раднаев из Читы, Зобкова Елена, Сергей Шикунов, Павел Фатеев и Владимир Фёдоров из Брянска. И не зря — именно гости заняли верхушки турнирных таблиц в большинстве возрастных групп.

В самой многочисленной группе мужчин 18-39 лет «золото» у брянца Владимира Фёдорова, мастера спорта по лыжным гонкам. «Серебро» и «бронза» — у москвичей Кирилла Митенкова и Антона Короткова. Места зеленоградцев — с 15-го и ниже.

В группе мужчин 40-49 лет впереди Москва (Щепёткин Алексей), Обнинск (Малыгин Александр) и Брянск (Шикунов Сергей). У мужчин 50-59 лет лидерами стали три москвича (Иванов Сергей, Сидоров Сергей, Есаков Сергей).

Лишь в самой возрастной мужской группе, 60 лет и старше, зеленоградцы добились заметного успеха: второе место занял 62-летний Николай Коржов, первое и третье — москвичи (Домкин Александр и Суровягин Юрий). Далее зеленоградцы тоже идут плотной группой, среди них — «ветераны лыжни» Вячеслав Тарасов и Владимир Пёрышков, которым уже за 70.

А вот у женщин, которых было всего с десяток, зеленоградки преобладают в числе победительниц. В группе 18-39 лет «золото» завоевала Вера Бардушкина, «бронзу» — Валерия Чудинова из Зеленограда, «серебро» у Надежды Малыгиной из Обнинска. В группе женщин от 50 лет и старше первой стала Елена Зобкова из Брянска, а второе и третье места — у зеленоградок Зинаиды Телеевой и Ирины Михайловой.