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Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка теперь оформляют в МФЦ 11.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Теперь центры госуслуг «Мои документы» (бывшие МФЦ) принимают документы на назначение выплат по рождению или усыновлению первого и второго ребенка. Новые выплаты положены тем, у кого ребенок родился после 1 января 2018 года, и в случае, если среднедушевой доход семьи не больше 28113 рублей — это 1,5-кратная величина прожиточного минимума.

Раньше за этой услугой неработающие родители обращались в районные отделы социальной защиты. Заявление на предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка может подать его мать или отец (при отсутствии матери), опекун или их представители. Условие — постоянная регистрация в Москве.

Заявление на предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением второго ребенка может подать человек, получивший или получающий государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Подробную консультацию по приему документов на выплаты можно получить в любом центре госуслуг с 8:00 до 20:00.

Кроме того, в МФЦ оформляют пособия по беременности и родам, единовременные выплаты по рождению ребенка, компенсационные пособия многодетным и другие выплаты, связанные с рождением детей. В центрах госуслуг также регистрируют рождение ребенка. Эти услуги не привязаны к месту регистрации, можно обратиться в любой московский центр «Мои документы».

Адреса зеленоградских центров

С 1 января 2018 года в Москве увеличены размеры пособий многодетным и малообеспеченным семьям. А новорожденные при выписке из роддома получают «приданое» мэра — набор из 44 предметов.

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