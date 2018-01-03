Девочка появилась на свет 1 января наступившего года в 4:55. Вес малышки при рождении — 3180 граммов, рост — 50 сантиметров.

Это третий ребенок в семье Горшковых — у новорожденной есть два братика. Мама Аня и девочка чувствуют себя хорошо.

Другая малышка родилась 31 декабря уходящего 2017-го меньше чем за полчаса до боя курантов — в 23:35. Акушерам-гинекологам пришлось принимать срочные роды, но всё прошло удачно, сообщает горбольница на своем сайте.