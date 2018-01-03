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В зеленоградском роддоме первой в новом году родилась девочка. И первый ребенок получил «приданое мэра» 03.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Девочка появилась на свет 1 января наступившего года в 4:55. Вес малышки при рождении — 3180 граммов, рост — 50 сантиметров.

Это третий ребенок в семье Горшковых — у новорожденной есть два братика. Мама Аня и девочка чувствуют себя хорошо.

Другая малышка родилась 31 декабря уходящего 2017-го меньше чем за полчаса до боя курантов — в 23:35. Акушерам-гинекологам пришлось принимать срочные роды, но всё прошло удачно, сообщает горбольница на своем сайте.

1 января 2018 года в зеленоградском роддоме произошло еще одно событие: впервые вручили «приданое мэра». Подарок от города для новорожденной дочки получила Екатерина Геворгян. Особенно порадовалась детскому кобинезончику: «Как раз такой, какой я хотела купить, но не успела».

С нового года набор, состоящий из 44 наименований, при выписке из роддома будет получать каждая московская семья. «Была же когда-то традиция дарить приданое новорожденным. Давайте ее возродим», — поделился идеей Сергей Собянин на персональном сайте. И пояснил: чтобы родители в первые дни заботились только о главном — о ребенке".

В набор входят детское белье, одежда, аксессуары для кормления, пустышки, погремушки, салфетки, мази, присыпки, а также комплект для купания (гель, шампунь для младенцев, салфетки влажные детские, диски ватные детские, палочки ватные детские, термометр для тела детский с индикатором, термометр для воды без ртути). Полный список «приданого» есть на сайте мэра.

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