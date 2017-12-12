Утром 11 декабря в «Лизу Алерт» позвонила социальный работник интерната, расположенного на юго-западе Москвы. Она сказала, что в центре социальной адаптации при интернате находится женщина, похожая на пропавшую Галину Петровну Никонову, — только очень худая. Но называет себя Анной Ивановной Аганиной. Как выяснилось, так звали её маму. Дочь Галины Петровны забрала свою мать из центра.

Отряд «Лиза Алерт» выражает огромную благодарность социальному работнику Елене и просит всех не быть равнодушными, не проходить мимо ориентировок. Сколько конкретно Галина Петровна пробыла в интернате, не уточняется, но явно не все эти семь месяцев. «Большая удача, что женщина вернулась в семью здоровой, — отметил волонтер. — Известны случаи, когда пропавшие либо так и оставались навсегда в больницах („психушках“), либо попадали домой и практически сразу умирали».