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Возле Поварово пропала 67-летняя Галина Никонова 02.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Днем 1 мая 67-летняя Галина Никонова вышла со своего участка в СНТ «Отдых-1» возле Поварово и не вернулась. Приметы: рост 155 см худощавого телосложения, каштановые волосы, короткая стрижка. Была одета в яркую ветровку в цветочек, предположительно голубые брюки и белую кепку. Возможно, с собой пакет с вещами. Звоните 8(800)700-54-52 или 112.

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