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«Зеленопарк» отменил маршрутку от «Речного вокзала» 08.12.2017 ZELENOGRAD.RU

С 8 декабря автобусы прекратили курсировать между метро «Речной вокзал» и ТРЦ «Zеленопарк».

Как сообщили Zelenograd.ru в администрации центра, компания решила отказаться от маршрута, «потому что он не пользовался спросом, на который мы рассчитывали, был неэффективным».

ТРЦ Zеленопарк

Маршрут просуществовал меньше полугода. Его запустили 17 июля, и от «Речного вокзала» до ТРЦ можно было добраться бесплатно по М-11. Проезд в обратную сторону стоил 35 рублей. При этом 71 процент наших читателей, принявших участие в опросе «Удобно ли пользоваться автобусом „Речной вокзал“ — „Зеленопарк“ просто для бесплатных поездок из Москвы?», ответили положительно.

Остальные маршруты до «Зеленопарка» без изменений: это автобусы из Крюково, Сходни, поселка Голубое и из Вертлино (рядом с северной частью озера Сенеж).

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