Маршрут просуществовал меньше полугода. Его запустили 17 июля, и от «Речного вокзала» до ТРЦ можно было добраться бесплатно по М-11. Проезд в обратную сторону стоил 35 рублей. При этом 71 процент наших читателей, принявших участие в опросе «Удобно ли пользоваться автобусом „Речной вокзал“ — „Зеленопарк“ просто для бесплатных поездок из Москвы?», ответили положительно.

Остальные маршруты до «Зеленопарка» без изменений: это автобусы из Крюково, Сходни, поселка Голубое и из Вертлино (рядом с северной частью озера Сенеж).