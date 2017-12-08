С 8 декабря автобусы прекратили курсировать между метро «Речной вокзал» и ТРЦ «Zеленопарк».
Как сообщили Zelenograd.ru в администрации центра, компания решила отказаться от маршрута, «потому что он не пользовался спросом, на который мы рассчитывали, был неэффективным».
Маршрут просуществовал меньше полугода. Его запустили 17 июля, и от «Речного вокзала» до ТРЦ можно было добраться бесплатно по М-11. Проезд в обратную сторону стоил 35 рублей. При этом 71 процент наших читателей, принявших участие в опросе «Удобно ли пользоваться автобусом „Речной вокзал“ — „Зеленопарк“ просто для бесплатных поездок из Москвы?», ответили положительно.
Остальные маршруты до «Зеленопарка» без изменений: это автобусы из Крюково, Сходни, поселка Голубое и из Вертлино (рядом с северной частью озера Сенеж).
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В ДЕКАБРЕ
-
Скидка на плитку
10%