Автобус, который идёт в ТРЦ «Зеленопарк», теперь высаживает и сажает пассажиров там, где раньше стояли 431-е маршрутки — рядом с корпусом 833 и «зеброй» под Крюковской эстакадой. Там же, по-прежнему, происходит посадка в автобусы «Леруа Мерлен».

Об этом «Зеленопарк» сообщил в соцсетях. Раньше автобусы в ТРЦ останавливались возле поворота с Крюковской площади на Железнодорожную улицу, между остановками городских и областных автобусов. Посадку в автобусы «Зеленопарка», вероятно, перенесли из-за появления на Крюковской площади остановки 400-го автобуса, на который выстраиваются очереди.