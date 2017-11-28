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Почему автобусная остановка «Озерная аллея» ещё долго останется без крыши. Объясняет зеленоградская администрация 28.11.2017 ZELENOGRAD.RU

После того, как автобусную остановку «Озерная аллея» немного передвинули, она лишилась павильона ожидания для пассажиров. Власти объясняют, что его и не будет, пока аллея не попадет в программу «Моя улица». А ещё придется срубить несколько больших деревьев.

фото:Zelao.ru

«Мосгортранс» попросил устроить площадку под павильон ожидания для автбусной остановки. Вопрос обсуждали на комиссии по организации дорожного движения.

Инженерные службы и «Мосприрода» обследовали местность и сообщили, что здесь проходит коллектор мелкого залегания и вентиляционная камеры коллектора. Чтобы сделать площадку с остановочным павильоном, надо выполнить ряд «реконструктивных работ капитального характера», в том числе укрепление коллектора и перенос вентиляционной камеры. Также в зону площадки попадает ряд больших деревьев, которые придется вырубить.

Что делать с деревьями в протоколе комиссии не сказано. А «реконструктивные работы» возможны, если Озёрную аллею" включат в программу  комплексного благоустройства «Моя улица», говорится в протоколе. Резюме комиссии: «Вернуться к рассмотрению вопроса после включения Озерной аллеи в программу „Моя улица“». Никаких сроков не называется.

Остановку передвинули ближе к Каштановой аллее на 60 метров в апреле, после годовой борьбы жителей за безопасный пешеходный переход через Озерную аллею. Отказывая в устройстве перехода между корпусом 701 и прежним местом остановки, префектура также ссылалась на инженерные коммуникации в этом месте — нельзя поставить мачту освещения, потому что понадобится переносить коллектор. Но после переноса остановки выяснилось, что и тут коллектор. А значит, пассажиры будут ждать автобусов без крыши над головой. Почему об этом не подумали, принимая решение о переносе остановки, неизвестно.

Кто виноват, что пассажиры ждут автобуса без крыши над головой?
Те, кто добивался переноса остановки
Те, кто разрешил перенос, не проверив все детали
Вообще нет проблемы — автобус можно ждать и так
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Обсуждение
Ольга Каплина
Вчера, 19:24
сделали бы остановку там же где она раньше была на сосновой аллее перед поворотом
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