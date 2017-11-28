«Мосгортранс» попросил устроить площадку под павильон ожидания для автбусной остановки. Вопрос обсуждали на комиссии по организации дорожного движения.

Инженерные службы и «Мосприрода» обследовали местность и сообщили, что здесь проходит коллектор мелкого залегания и вентиляционная камеры коллектора. Чтобы сделать площадку с остановочным павильоном, надо выполнить ряд «реконструктивных работ капитального характера», в том числе укрепление коллектора и перенос вентиляционной камеры. Также в зону площадки попадает ряд больших деревьев, которые придется вырубить.

Что делать с деревьями в протоколе комиссии не сказано. А «реконструктивные работы» возможны, если Озёрную аллею" включат в программу комплексного благоустройства «Моя улица», говорится в протоколе. Резюме комиссии: «Вернуться к рассмотрению вопроса после включения Озерной аллеи в программу „Моя улица“». Никаких сроков не называется.

Остановку передвинули ближе к Каштановой аллее на 60 метров в апреле, после годовой борьбы жителей за безопасный пешеходный переход через Озерную аллею. Отказывая в устройстве перехода между корпусом 701 и прежним местом остановки, префектура также ссылалась на инженерные коммуникации в этом месте — нельзя поставить мачту освещения, потому что понадобится переносить коллектор. Но после переноса остановки выяснилось, что и тут коллектор. А значит, пассажиры будут ждать автобусов без крыши над головой. Почему об этом не подумали, принимая решение о переносе остановки, неизвестно.