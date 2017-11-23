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Продолжается сбор помощи для годовалой девочки с врожденным пороком почек 23.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Маленькой Мишель Володиной в июле 2016 года, сразу после рождения, поставили тяжелый диагноз — дисплазия/гипоплазия почек. Это значит, что нужна пересадка почек. Операцию оплатит государство, от родителей нужны лекарства на сумму более 2,5 миллионов рублей, чтобы пересаженный орган не отторгался. К октябрю собрали чуть больше 500 тысяч — «Сбор продолжается, до цели еще далеко, и нам нужна любая помощь», пишет мама девочки и просит помощи.

Сейчас Мишель год и 4 месяца — почки могут отказать в любой момент, и понадобится срочная операция
Фото: vk.com/club147438896

Девочки-двойняшки родились 5 июля 2016 года, одну из них — Мишель — перевели в реанимацию на искусственную вентиляцию легких почти сразу. На третьи сутки жизни ребенка выяснилось, что показатели крови, отвечающие за функцию почек, повышаются с каждым днем, написала её мама, Маргарита Володина. Девочку перевели в больницу Сперанского, где её состояние ухудшилось, затем мамам с малышкой пролежали три недели в Филатовской больнице. Лишь в больнице Святого Владимира, практически в последний момент, девочке сделали жизненно необходимый анализ, поставили диагноз, и врачи начали бороться за её жизнь.

«Сама трансплантация проводится по квоте, то есть оплачивается государством, а вот лекарства для того, чтобы пересаженный орган не отторгался, государство не оплачивает, — писала Маргарита. — На октябрь месяц сумма сбора 2 525 000 рублей, (лекарства рассчитаны на вес и рост в настоящее время 8900/77 см) по мере роста, сумма будет увеличиваться, т.к. дозировка лекарств будет больше».

«К сожалению, ресурсы нашей медицины в Москве исчерпываются только на УЗИ и анализах крови, мочи, нет даже элементарного врача нефролога-диетолога детского, чтобы хоть на какой-то период времени продлить жизнь своим почкам, оттянув момент пересадки, дав тем самым малышке подрасти, окрепнуть. Как любые родители, мы хотим использовать все шансы в медицине», объяснила решение мама девочки.

В какой момент почки дадут сбой, неизвестно. При ухудшении функции почек на сбор лекарств дается две недели.

Медицинские документы и номера счетов для сбора средств опубликованы на странице «Мишель Володина» «ВКонтакте» и «Помощь Мишель Володиной«.

Помощь можно оказать не только деньгами, но и посодействовать — разместить ящик для сбора средств в магазине, салоне или офисе, организовать благотворительную ярмарку с продажей рукоделья, предлагают родители.

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