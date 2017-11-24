Однако источник в правоохранительных органах рассказал Zelenograd.ru, что случилось на самом деле. История началась вечером в четверг, 16 ноября. 26-летний зеленоградец пришел домой и застал в квартире старшую сестру в компании гостя. Сели вместе выпить, а дальше все пошло по известному сценарию: перебранка переросла в потасовку, в ход пошли кулаки и подручные средства. Хозяин ранил 34-летнего гостя ножом в предплечье, повредив мужчине мягкие ткани руки.

Истекающего кровью визитера молодой человек решил, по его словам, отвезти в больницу. Вывел на улицу и усадил на автобусной остановке, сам же якобы отправился за машиной. Пьяного мужчину в полубессознательном состоянии около пяти утра 17 ноября заметили патрульные.

Вызванная «скорая» доставила пострадавшего с колото-резаной раной средней тяжести в медучреждение. Полицейские же отправились домой к подозреваемому. При осмотре квартиры они обнаружили на полу следы крови и ножовку.

Так зловещий инструмент попал в сводку. Остальное складывалось в знакомую картину, подогреваемую двумя недавними преступлениями, связанными с Зеленоградом.

В начале июля 2017 года мужчина во время совместного распития алкоголя в одном из домов в 3-м микрорайоне убил случайного знакомого. Чтобы избавиться от трупа, преступник и его сожительница расчленили тело убитого зеленоградца, а затем вывезли на базу отдыха под Солнечногорск, где пытались сжечь останки жертвы на мангале.

Другое зверство совершили трое безработных в сентябре этого же года в одном из гаражей в деревне Льялово под Зеленоградом. Как сообщил областной следственный комитет, в ходе ссоры один из подозреваемых нанес множественные удары бейсбольной битой гостю по голове, от полученных травм мужчина скончался. Тело жертвы приятели расчленили бензопилой, а останки вывезли в лес и прикопали землей.

В этот раз, похоже, обошлось простой поножовщиной, а ножовка просто лежала на полу.