Два столичных телеканала рассказали об очередном жутком происшествии в Зеленограде — пьяная компания чуть не расчленила собутыльника, пока он был без сознания. Причем прямо под окнами следственного комитета. Выяснили, что произошло на самом деле.
Во время застолья, как водится, возник спор, закончившийся дракой то ли на улице, то ли в подъезде дома, на первом этаже которого располагается следственный отдел (это корпус 445). Один из собутыльников во время рукопашной получил сильный удар и потерял сознание. «Остальные мужчины» подумали, что их товарищ умер, и решили избавиться от трупа, распилив его. Затащили тело назад в квартиру, отыскали ножовку, подготовили черные пакеты и приступили к процессу. Но тут «мертвец» стал подавать признаки жизни, тогда его вытащили обратно на улицу, уложили на лавочку и пошли пить дальше. Это рассказали телеканалы «Рен ТВ» и «Пятый канал».
Однако источник в правоохранительных органах рассказал Zelenograd.ru, что случилось на самом деле. История началась вечером в четверг, 16 ноября. 26-летний зеленоградец пришел домой и застал в квартире старшую сестру в компании гостя. Сели вместе выпить, а дальше все пошло по известному сценарию: перебранка переросла в потасовку, в ход пошли кулаки и подручные средства. Хозяин ранил 34-летнего гостя ножом в предплечье, повредив мужчине мягкие ткани руки.
Истекающего кровью визитера молодой человек решил, по его словам, отвезти в больницу. Вывел на улицу и усадил на автобусной остановке, сам же якобы отправился за машиной. Пьяного мужчину в полубессознательном состоянии около пяти утра 17 ноября заметили патрульные.
Вызванная «скорая» доставила пострадавшего с колото-резаной раной средней тяжести в медучреждение. Полицейские же отправились домой к подозреваемому. При осмотре квартиры они обнаружили на полу следы крови и ножовку.
Так зловещий инструмент попал в сводку. Остальное складывалось в знакомую картину, подогреваемую двумя недавними преступлениями, связанными с Зеленоградом.
В начале июля 2017 года мужчина во время совместного распития алкоголя в одном из домов в 3-м микрорайоне убил случайного знакомого. Чтобы избавиться от трупа, преступник и его сожительница расчленили тело убитого зеленоградца, а затем вывезли на базу отдыха под Солнечногорск, где пытались сжечь останки жертвы на мангале.
Другое зверство совершили трое безработных в сентябре этого же года в одном из гаражей в деревне Льялово под Зеленоградом. Как сообщил областной следственный комитет, в ходе ссоры один из подозреваемых нанес множественные удары бейсбольной битой гостю по голове, от полученных травм мужчина скончался. Тело жертвы приятели расчленили бензопилой, а останки вывезли в лес и прикопали землей.
В этот раз, похоже, обошлось простой поножовщиной, а ножовка просто лежала на полу.
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