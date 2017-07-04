Человеческие останки обнаружил в мангале сторож базы отдыха под Солнечногорском. Предполагаемый убийца с приятелем в это время спал в домике неподалёку. Следствие задержало подозреваемого, который на допросе полностью признал свою вину и рассказал подробности убийства, совершённого им в Зеленограде.

Мужчины выпивали в одной из зеленоградских квартир в воскресенье, 2 июля. Завязался спор, и «на почве внезапно возникших неприязненных отношений» подозреваемый минимум дважды ударил собутыльника по голове молотком. От полученных травм потерпевший скончался на месте, сообщает следственный комитет.

Желая скрыть следы преступления, убийца расчленил тело, а останки вывез под Солнечногорск, где попытался сжечь их в мангале.

Обгоревшие останки обнаружил сторож базы отдыха. Он почувствовал запах горелого и пошёл проверить территорию. Во время обхода сторож увидел в мангале обугленные части человеческого тела, а в кустах неподалёку нашёл человеческую голову с отрезанными ушами — они находились в мангале, пишет РИА Новости.

В домике рядом с мангалом спали двое пьяных. Там же, по информации «Комсомольской правды», оперативники обнаружили предполагаемые орудия убийства и расчленения: топор, молоток т пилу, а также медицинские маски, бахилы и перчатки со следами вещества, похожего на кровь. Подобные следы нашли и в зеленоградской квартире, где произошло убийство.

По версии Рен ТВ, обоих подозреваемых задержали. Во время проверки личностей выяснилось, что один из них прежде работал ресторанным шеф-поваром. Телеканал пишет, что это женщина, которая помогала сожителю избавиться от трупа. Однако следственный комитет не сообщает о втором задержанном. Основной же подозреваемый на допросе «полностью признал вину и дал изобличающие показания», информирует ведомство.