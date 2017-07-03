1 комментарий
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Пропал 29-летний зеленоградец Сергей Гуреев 03.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградец Сергей Гуреев пропал в ночь с 1 на 2 июля. Около часа ночи он вышел из такси на пересечении Фирсановского и Ленинградского шоссе. После этого его видели в ночном магазине, расположенном в том районе.

До десяти утра 2 июля телефон был доступен, но Сергей уже не отвечал на звонки. А после десяти — «аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети».

Приметы: 29 лет, глаза серые, рост 165—170 см. Над левой бровью — большой заметный шрам.

Одет был предположительно в тёмно-синие джинсовые шорты по колено, тёмную майку со светлыми надписями на груди, чёрную болоньевую безрукавку, тёмно-синюю бейсболку.

Родные просят откликнуться всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Сергея после часа ночи 2 июля и в настоящее время. Сообщить можно по телефону полиции 112, на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 (800) 700-54-52 или сестре пропавшего молодого человека Елене по телефону: 8-917-512-77-77.

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Обсуждение
Майкл Маерс
Вчера, 21:09
В том месте где его видели ночью (как я слышал) просто так никто не появляется потому,что там ночью находятся ночные бабочки,их мамы,сутенёры,диллеры и от этого места потом едут отдыхать в рядом находящийся санаторий.
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