Зеленоградец Сергей Гуреев пропал в ночь с 1 на 2 июля. Около часа ночи он вышел из такси на пересечении Фирсановского и Ленинградского шоссе. После этого его видели в ночном магазине, расположенном в том районе.

До десяти утра 2 июля телефон был доступен, но Сергей уже не отвечал на звонки. А после десяти — «аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети».

Приметы: 29 лет, глаза серые, рост 165—170 см. Над левой бровью — большой заметный шрам.

Одет был предположительно в тёмно-синие джинсовые шорты по колено, тёмную майку со светлыми надписями на груди, чёрную болоньевую безрукавку, тёмно-синюю бейсболку.