Зеленоградец Сергей Гуреев пропал в ночь с 1 на 2 июля. Около часа ночи он вышел из такси на пересечении Фирсановского и Ленинградского шоссе. После этого его видели в ночном магазине, расположенном в том районе.
До десяти утра 2 июля телефон был доступен, но Сергей уже не отвечал на звонки. А после десяти — «аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети».
Приметы: 29 лет, глаза серые, рост 165—170 см. Над левой бровью — большой заметный шрам.
Одет был предположительно в тёмно-синие джинсовые шорты по колено, тёмную майку со светлыми надписями на груди, чёрную болоньевую безрукавку, тёмно-синюю бейсболку.
Родные просят откликнуться всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Сергея после часа ночи 2 июля и в настоящее время. Сообщить можно по телефону полиции 112, на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 (800) 700-54-52 или сестре пропавшего молодого человека Елене по телефону: 8-917-512-77-77.
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