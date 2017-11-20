Примерно по 10 туалетных кабинок подвезли по этим адресам на прошлой неделе. Ими можно пользоваться. Ремонтирует подземные туалеты у «Перекрестка» в 9 микрорайоне, ТЦ «Столица» в 14-м и возле станции Крюково учреждение «Доринвест», оно же привезло кабинки. Также сейчас закрыт стационарный туалет на площади Юности. Еще один общественный туалет находится позади Крюковского рынка, возле улицы Панфилова. Сейчас он оказался возле стройки — здесь возводят торговый центр.



Еще один туалет — платный - работает возле входа в подземный переход под железной дорогой на станции Крюково, со стороны рынка.



После капитального ремонта в общественных туалетах, судя по уже отремонтированным «Доринвестом», должны появиться современные сантехника и кафель, сияющие унитазы и писсуары, сушилки для рук, зеркала.