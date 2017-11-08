Туалетная будка с двумя кабинами работает на Крюковской площади у входа в подземный переход, расположенный ближе к рынку. Справить нужду стоит 50 рублей. Детям до 7 лет, беременным, пассажирам поездов дальнего следования — бесплатно.
Также туалет бесплатный для участников войны, блокадников и еще нескольких льготных категорий граждан. Как доказать беременность, если она еще не видна, неясно. Пассажирам поездов дальнего следования туалет предоставляется бесплатно, если их поезд отходит через два и более часа.
С другой стороны станции Крюково, рядом с Привокзальной площадью, есть бесплатный общественный туалет. Он может быть скоро закрыт на капитальный ремонт - как закрыт сейчас общественный туалет на площади Юности. Ещё один бесплатный туалет со стороны «старого» города есть в ТЦ «Иридиум».
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