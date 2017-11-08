Также туалет бесплатный для участников войны, блокадников и еще нескольких льготных категорий граждан. Как доказать беременность, если она еще не видна, неясно. Пассажирам поездов дальнего следования туалет предоставляется бесплатно, если их поезд отходит через два и более часа.



С другой стороны станции Крюково, рядом с Привокзальной площадью, есть бесплатный общественный туалет. Он может быть скоро закрыт на капитальный ремонт - как закрыт сейчас общественный туалет на площади Юности. Ещё один бесплатный туалет со стороны «старого» города есть в ТЦ «Иридиум».