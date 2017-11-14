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Автокран упал стрелой на дорогу перед Пятницким шоссе 16.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Многотонный автокран опрокинулся на стройке в СНТ «Горетовка». Из-за дождливой погоды грунт размягчился и превратился в вязкую глину. Почва просела под тяжелой техникой, и, потеряв равновесие, автокран завалился на бок.

О происшествии в субботу сообщил владелец частной компании, которая устраняла последствия аварии и предоставляет в аренду спецтехнику. Он же предоставил фото и видео.

Стрела в момент падения была без груза и «приземлилась» на смеситель бетономешалки, которая стояла по другую сторону забора. Место аварии огородили маяками и освободили бетономешалку из-под погнувшейся стрелы. Она зависла над дорогой, перекрыв правую полосу Георгиевского шоссе и оставив для проезда к Пятницкому шоссе только левую.

На место происшествия вызвали кран-вездеход, поскольку никакой другой не проехал бы по глиняному месиву. В первую очередь демонтировали стрелу, а затем двумя кранами подняли саму машину.

Люди не пострадали. Крановщик отделался ссадинами и легким испугом.

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