Митинг 6 ноября собрал около трех десятков человек при заявленных ста участниках. В парке Победы говорили обо всех проблемах города сразу, но в итоге пришли к конкретике — в частности, потребовать отмены строительства новых домов во 2 и 3 микрорайонах Зеленограда. Некоторые участники митинга выразили готовность лично защищать территорию за «Флейтой», чтобы не допустить стройки.
Организаторами митинга стали зеленоградский активист, житель 3 микрорайона Алексей Крекотнев и председатель совета ветеранов района Савелки Анатолий Маркин. Строительство шести (а в перспективе восьми) жилых домов на месте снесенных пятиэтажек за «Флейтой» организаторы считает уплотнительной застройкой. Потому что это будут, в отличие от «хрущевок», многоэтажные дома, а инфраструктура микрорайона не готова к такой нагрузке.
Несколько человек пришли высказать как раз противоположную позицию. «Я хочу жить в 3 микрорайоне, хочу купить там квартиру [в новом доме], — сказал один из присутствующих, — Вы эгоисты». В ответ получил совет ехать в новые микрорайоны — 17-й или 23-й — и покупать там. Ибо тут жителей уже хватает. Другой мужчина настаивал, что Зеленоград становится все лучше, а строительство новых домов — это хорошо.
Митинг вылился в обсуждение самых разных проблем — от забитых пассажирами 400-х автобусов до траты больших денег на ненужное, с точки зрения митингующих, благоустройство Центрального проспекта. Со своей болью пришла и активная жительница 2 микрорайона — там тоже собираются строить пять домов на месте снесенных пятиэтажек.
Общими усилиями выработали стратегию: написать президенту РФ письмо, в котором изложить требования по пунктам. Писать «ниже» не имеет смысла, поскольку будет «футбол» — письма перекидывают между инстанциями и спускают в префектуру.
В числе требований — запретить коммерческую уплотнительную застройку в Зеленограде, запретить санитарные вырубки деревьев, приводящие к уничтожению участков леса, ликвидировать стихийные парковки (в частности, на Центральном проспекте со стороны 4 микрорайона), построить новые паркинги, нанести разметку и знаки велопешеходной зоны на тротуарах Центрального проспекта, прекратить экспансию магазинов «Пятерочка» в округ, ограничить прием на работу трудовых мигрантов из среднеазиатских республик, ввести мораторий на повышение тарифов на «коммуналку» и транспорт, создать общественный совет округа.
Участники решили действовать, учитывая опыт московских и региональных гражданских инициативных групп. В том числе выходить на митинги и пикеты без уведомления властей в соответствии со статьей 31 Конституции — «Граждане РФ имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».
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