Организаторами митинга стали зеленоградский активист, житель 3 микрорайона Алексей Крекотнев и председатель совета ветеранов района Савелки Анатолий Маркин. Строительство шести (а в перспективе восьми) жилых домов на месте снесенных пятиэтажек за «Флейтой» организаторы считает уплотнительной застройкой. Потому что это будут, в отличие от «хрущевок», многоэтажные дома, а инфраструктура микрорайона не готова к такой нагрузке.

Несколько человек пришли высказать как раз противоположную позицию. «Я хочу жить в 3 микрорайоне, хочу купить там квартиру [в новом доме], — сказал один из присутствующих, — Вы эгоисты». В ответ получил совет ехать в новые микрорайоны — 17-й или 23-й — и покупать там. Ибо тут жителей уже хватает. Другой мужчина настаивал, что Зеленоград становится все лучше, а строительство новых домов — это хорошо.

Митинг вылился в обсуждение самых разных проблем — от забитых пассажирами 400-х автобусов до траты больших денег на ненужное, с точки зрения митингующих, благоустройство Центрального проспекта. Со своей болью пришла и активная жительница 2 микрорайона — там тоже собираются строить пять домов на месте снесенных пятиэтажек.