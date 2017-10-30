Требования организаторов митинга, который состоится 6 ноября в 16:00 у памятника-бюста маршалу Рокоссовскому разнообразны: отменить уплотнительную застройку, не повышать тарифы на общественный транспорт и «коммуналку», создать велопешеходную инфраструктуру и новые рабочие места, разобраться с трудовыми мигрантами, усилить общественный контроль за ремонтом домов и благоустройством дворов, пересмотреть итоги муниципальных выборов.



Организаторы митинга — зеленоградский активист Алексей Крекотнев и председатель совета ветеранов района Савелки Анатолий Маркин. Префектура согласовала мероприятие, предполагаемое количество участников — 100 человек. О митинге сообщает «ВКонтакте» сам Крекотнев.

Алексей Крекотнев, житель 3 микрорайона Зеленограда, участвовал в сентябрьских выборах муниципальных депутатов, но не набрал нужного количества голосов. Автор нескольких петиций на change.org. Среди прочего требует отменить строительство домов за «Флейтой» на месте снесенных пятиэтажек, аннулировать итоги муниципальных выборов в Зеленограде, сделать Яблоневую аллею пешеходной. В социальных сетях собирал деньги на свою предвыборную компанию, сейчас — на покупку мегафона для проведения публичных мероприятий.

Анатолий Маркин, пенсионер, бывший сотрудник уголовного розыска и участник боевых действий, также не прошел на нынешних выборах в муниципальные депутаты. Член партии ЛДПР.