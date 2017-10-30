2 комментария
Митинг против уплотнительной застройки собирает зеленоградский активист 6 ноября 30.10.2017 ZELENOGRAD.RU

Требования организаторов митинга, который состоится 6 ноября в 16:00 у памятника-бюста маршалу Рокоссовскому разнообразны: отменить уплотнительную застройку, не повышать тарифы на общественный транспорт и «коммуналку», создать велопешеходную инфраструктуру и новые рабочие места, разобраться с трудовыми мигрантами, усилить общественный контроль за ремонтом домов и благоустройством дворов, пересмотреть итоги муниципальных выборов.

Организаторы митинга — зеленоградский активист Алексей Крекотнев и председатель совета ветеранов района Савелки Анатолий Маркин. Префектура согласовала мероприятие, предполагаемое количество участников — 100 человек. О митинге сообщает «ВКонтакте» сам Крекотнев.

Алексей Крекотнев, житель 3 микрорайона Зеленограда, участвовал в сентябрьских выборах муниципальных депутатов, но не набрал нужного количества голосов. Автор нескольких петиций на change.org. Среди прочего требует отменить строительство домов за «Флейтой» на месте снесенных пятиэтажек, аннулировать итоги муниципальных выборов в Зеленограде, сделать Яблоневую аллею пешеходной. В социальных сетях собирал деньги на свою предвыборную компанию, сейчас — на покупку мегафона для проведения публичных мероприятий.

Анатолий Маркин, пенсионер, бывший сотрудник уголовного розыска и участник боевых действий, также не прошел на нынешних выборах в муниципальные депутаты. Член партии ЛДПР.

Пойдете ли вы на митинг против нового строительства на месте снесенных пятиэтажек?
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Обсуждение
Алексей Беговой
Вчера, 12:57
Я не удивлюсь, если придёт мало людей на митинг, это же не запуск фейерверков, ибо большинству, судя по недавним прошедшим муниципальным выборам, на всё уже наплевать. Да, хотя бы взять то вопиющее равнодушие, которое проявили намедни наши жители, когда не вмешались в жестокое избиение мальчика так называемой девочкой!?
Алексей Беговой
Вчера, 18:41
Кстати, спасибо нескольким человекам, с помощью которых мне удалось собрать на предвыборную кампанию 1000 рублей, 500 из которых это личный вклад заслуженного учителя РФ Александра Снегурова. Спасибо ему, а также заслуженному учителю РФ Валерию Клементьеву и видному археологу России Александру Неклюдову за моральную поддержку во время предвыборной кампании!)
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