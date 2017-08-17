О будущем строительстве пяти жилых домов стало известно во время публичных слушаний по межеванию 2 микрорайона в 2014 году. Стройка запланирована еще лужковским постановлением 2001 года №59 - сколько домов снесли, столько надо будет построить на том же месте, — а затем предусмотрена Генпланом развития Зеленограда до 2025 года.

На этой территории во 2 микрорайоне сейчас деревья, газоны, парковки, пешеходные дорожки. С жителями строительство домов обсуждать не будут.

«На волне сноса пятиэтажного фонда и строительства новых домов эти планы не вызвали никаких вопросов, все с ними согласились», — рассказала в 2014 году в интервью начальник Управления градостроительного регулирования Зеленограда Анжела Игнатьева.

Сейчас эти планы на этапе разработки градостроительной документации, которая будет обсуждаться рабочей группой градостроительно-земельной комиссии правительства Москвы, сообщили Zelenograd.ru в Москомархитектуре.



В 3 микрорайоне землю за «Флейтой», где раньше были пятиэтажки, выставили на торги - здесь построят шесть домов.