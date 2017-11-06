В ходе конкурса участники проходят три отборочных тура. Первый проводят городские экспертные советы по видеозаписям выступлений — было принято более 3 тысяч заявок от школ и колледжей искусств. Второй подразумевает очные прослушивания — по результатам были отобраны 100 лауреатов. Третий тур прошел в формате открытых концертов на лучших московских площадках. Победителей определило жюри, в состав которого вошли Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Игорь Бутман, Владимир Васильев, Надежда Бабкина, Василий Церетели, Николай Цискаридзе. Гран-при в этом году был присужден впервые.

«Я безумно рад и счастлив за школу Дягилева, о которой я ничего не знал, — сказал на церемонии вручения премии народный артист России Николай Цискаридзе. — Услышал и узнал, только будучи членом жюри». Артист балета поздравил зеленоградскую школу, пожелав процветания и творческих успехов.

Анастасия Симонова стала победителем конкурса на соискание грантов мэра Москвы в номинации «народный танец». Она учится в седьмом классе хореографического отделения школы имени Дягилева. Анастасия — солистка ансамбля танца «Зеленый град». Неоднократно становилась призером международных и российских творческих проектов, в частности, лауреатом 1-й степени международного фестиваля «Русский танец. От традиций до современности».

Юлия Мерзликина тоже семиклассница, она стала победителем в номинации «современная хореография». «Добивается тонкой проработки нюансировки, филигранно оттачивает технику исполнения», говорит о её способностях школа. Лауреат международных и всероссийских хореографических конкурсов.

«Кантилена» — старейший зеленоградский хор, образован в 1967 году при Доме пионеров. Коллектив выступал на лучших российских концертных площадках Москвы, с начала 1990-х годов ездил в турне по европейским странам. Хор имеет фондовые записи на радио и телевидении. «Кантилена» постоянно и неизменно успешно участвует в международных хоровых Олимпиадах и Всемирных хоровых играх. В этом году «Кантилена» отметила свое 50-летие.

Гранты мэра в сфере культуры и искусства присуждаются с 2016 года. До этого талантливых учащихся московских творческих колледжей и школ поощряли премиями правительства Москвы — 10 тысяч рублей — без проведения конкурсов. Теперь вознаграждения для индивидуальных участников (солистов) возросли до 50 тысяч рублей, для коллективов — до 100 тысяч рублей.

Педагоги школ искусств также будут получать гранты, сообщает портал мэрии. Размер гранта составит 140 тысяч рублей в год на каждого педагога. Выплата за 2017 год будет проведена в конце года, а с 2018-го выплаты станут ежеквартальными, по 35 тысяч рублей в квартал.

Зеленоградская школа искусств находится в корпусе 1453. Она была основана в 1980 году как детская музыкально-хоровая школа №79. В 1985 году стала детской школой искусств №8, а в 2004 году получила имя русского театрального и художественного деятеля Сергея Павловича Дягилева. Сейчас в школе учатся более 700 детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет.