После строительства пешеходного моста путь от МЦК до станции Ленинградского направления будет вдвое меньше, обещают московские власти. Мост будет стеклянный, длиной 110 метров, он пройдет над Северо-Восточной хордой.

Портал правительства Москвы сообщил, что сейчас путь от станции МЦК «Лихоборы» к платформе НАТИ занимает около пяти минут, а после строительства терминала и перехода с выходами на платформу этот путь сократится вдвое. Однако накануне открытия Московского центрального кольца, эта дорога занимала, по оценкам руководства МЦК, десять минут средним шагом. И это ближе к истине — ведь нужно время, чтобы пройти по существующему мосту, спуститься со станции МЦК (а это высота примерно в три этажа), пройти по улице мимо стройки и вдоль станции НАТИ, подняться на пригородную платформу.