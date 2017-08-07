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Между НАТИ и «Лихоборами» в следующем году построят надземный переход 07.08.2017 ZELENOGRAD.RU

После строительства пешеходного моста путь от МЦК до станции Ленинградского направления будет вдвое меньше, обещают московские власти. Мост будет стеклянный, длиной 110 метров, он пройдет над Северо-Восточной хордой.

Портал правительства Москвы сообщил, что сейчас путь от станции МЦК «Лихоборы» к платформе НАТИ занимает около пяти минут, а после строительства терминала и перехода с выходами на платформу этот путь сократится вдвое. Однако накануне открытия Московского центрального кольца, эта дорога занимала, по оценкам руководства МЦК, десять минут средним шагом. И это ближе к истине — ведь нужно время, чтобы пройти по существующему мосту, спуститься со станции МЦК (а это высота примерно в три этажа), пройти по улице мимо стройки и вдоль станции НАТИ, подняться на пригородную платформу.

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