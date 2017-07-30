Спасатели вытащили из водоёма 31-летнего мужчину, который не мог самостоятельно выбраться на сушу.

Товарищ в состоянии алкогольного опьянения устроил заплыв в Школьном озере в неположенном месте. Патруль заметил пловца в 70 метрах от берега и 150 метрах от поисково-спасательной станции «Пансионат». Инцидент произошёл около 12:30 в субботу, 29 июля, сообщает РИАМО.

Напомним, Школьное озеро в настоящий момент — единственный в Зеленограде водоём, где можно плескаться в специально отведённой для этого зоне.

До прошлой недели купание было разрешено также в Чёрном озере и Большом городском пруду, однако пляж Чёрного закрыли в связи с реконструкцией зоны отдыха, а в Большом городском Роспотребнадзор обнаружил вредные микроорганизмы и запретил там «водные процедуры».