Запрет на купание в Большом городском пруду продлили ещё минимум на неделю.

Как показали новые пробы, вода стала лучше, но всё ещё опасна по микробиологическим показателям, сообщили Zelenograd.ru в Роспотребнадзоре.

Напомним, купаться в Большом городском пруду запретили в прошлую пятницу, 21 июля, до тех пор, пока микробиологические показатели не придут в норму. Ещё раньше доступ на пляж ограничили из-за реконструкции зоны отдыха.

Вода в Школьном и Чёрном озёрах в порядке, но несколько дней назад пляж Чёрного закрыли также в связи с его благоустройством. Доступ к воде открыт, но территория вокруг перекопана и «оккупирована» бульдозерами. Так что из трёх зеленоградских зон отдыха с купанием доступной осталась лишь одна.