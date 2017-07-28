Запрет на купание в Большом городском пруду продлили ещё минимум на неделю.
Как показали новые пробы, вода стала лучше, но всё ещё опасна по микробиологическим показателям, сообщили Zelenograd.ru в Роспотребнадзоре.
Напомним, купаться в Большом городском пруду запретили в прошлую пятницу, 21 июля, до тех пор, пока микробиологические показатели не придут в норму. Ещё раньше доступ на пляж ограничили из-за реконструкции зоны отдыха.
Вода в Школьном и Чёрном озёрах в порядке, но несколько дней назад пляж Чёрного закрыли также в связи с его благоустройством. Доступ к воде открыт, но территория вокруг перекопана и «оккупирована» бульдозерами. Так что из трёх зеленоградских зон отдыха с купанием доступной осталась лишь одна.
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