Накануне выходных вся территория возле Чёрного озера — пляж и обе детские площадки — огорожены. За ограждением уже идут работы. Доступ к воде открыт и некоторые отдыхающие располагаются прямо рядом с бульдозерами. Впрочем, с детьми так лучше не делать — всё уже довольно сильно перекопано. Похоже, этим летом отдыхать здесь уже не получится.
Официально территория закрыта «в связи с проведением работ по благоустройству» и «во избежание причинения вреда жизни и здоровью населения». Хотя раньше префектура обещала не закрывать пляжи у Чёрного озера на время ремонта.
То, что сделают на Черном озере, официально называется «приспособление зоны отдыха для купания». Реализация проекта запланирована в 2017—2018 годах. Планируют перестроить прибрежную зону, устроить новое футбольное поле, медпункт, камеры хранения, дорожки, пересадить кустарники.
Это вторая зона отдыха у воды, закрытая за последнюю неделю. В прошлую пятницу аналогичное предупреждение появилось на Большом городском пруду, а в воскресенье по пляжу уже ходил человек с мегафоном и листовками, оповещая, что купание запрещено «из-за бактерий в воде». При этом Роспотребнадзор сообщил о запрете купания только после выходных.
Результаты следующих проб воды из зеленоградских водоёмов (их берут еженедельно в период с 1 июня по 1 сентября) будут известны сегодня.
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