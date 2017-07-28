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Зону отдыха возле Чёрного озера закрыли на ремонт 28.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Накануне выходных вся территория возле Чёрного озера — пляж и обе детские площадки — огорожены. За ограждением уже идут работы. Доступ к воде открыт и некоторые отдыхающие располагаются прямо рядом с бульдозерами. Впрочем, с детьми так лучше не делать — всё уже довольно сильно перекопано. Похоже, этим летом отдыхать здесь уже не получится.

Фото: Zelenogad.ru

Официально территория закрыта «в связи с проведением работ по благоустройству» и «во избежание причинения вреда жизни и здоровью населения». Хотя раньше префектура обещала не закрывать пляжи у Чёрного озера на время ремонта.

То, что сделают на Черном озере, официально называется «приспособление зоны отдыха для купания». Реализация проекта запланирована в 2017—2018 годах. Планируют перестроить прибрежную зону, устроить новое футбольное поле, медпункт, камеры хранения, дорожки, пересадить кустарники.

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С детьми сюда лучше уже не ходить
Фото: Zelenogad.ru

Это вторая зона отдыха у воды, закрытая за последнюю неделю. В прошлую пятницу аналогичное предупреждение появилось на Большом городском пруду, а в воскресенье по пляжу уже ходил человек с мегафоном и листовками, оповещая, что купание запрещено «из-за бактерий в воде». При этом Роспотребнадзор сообщил о запрете купания только после выходных.

Результаты следующих проб воды из зеленоградских водоёмов (их берут еженедельно в период с 1 июня по 1 сентября) будут известны сегодня.

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Обсуждение
Елена Волкова
7 часов назад
Главное, вовремя, только вернулось лето...
fred26 fred26
5 часов назад
Как только намек на купание со стороны погоды появился, так сразу надо заблагоустраивать купальные места. Весна и осень для таких работ не годятся!
Rescuer Kozlov
3 часа назад
все делают для жителей нового жилого комплекса.
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