Официально территория закрыта «в связи с проведением работ по благоустройству» и «во избежание причинения вреда жизни и здоровью населения». Хотя раньше префектура обещала не закрывать пляжи у Чёрного озера на время ремонта.

То, что сделают на Черном озере, официально называется «приспособление зоны отдыха для купания». Реализация проекта запланирована в 2017—2018 годах. Планируют перестроить прибрежную зону, устроить новое футбольное поле, медпункт, камеры хранения, дорожки, пересадить кустарники.