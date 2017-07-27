О чем беспокоятся родители. Родители учащихся зеленоградского колледжа — Светлана Татаринцева, Светлана Палкина, Кристина Казорина, Елена Борисова, Галина Бахолдина, Нина Митина и другие — обратились к мэру Москвы с коллективным письмом. Приводим выдержки из него:



«После присоединения к московскому колледжу №7 и с приходом нового директора жизнь колледжа резко изменилась. Первое, на что мы, родители, обратили внимание, — это психологический прессинг преподавателей. Их просто завалили безумным количеством планов, отчётов, отчётов об отчётах и прочей бумажной работой до такой степени, что практически не осталось времени на преподавание и общение со студентами.



За каждой справкой и подписью студенты должны ездить в головной колледж на Таганку. Это ещё пол-беды, хотя дорога туда-обратно съездить стоит в районе 500 рублей. Всем 165 четверокурсникам зачем-то пришлось ехать в головной корпус на Таганку ради 20-минутного инструктажа. Такая же ситуация была в течение года со студентами младших курсов, а ведь они несовершеннолетние, и деньги на дорогу никто не выделяет.



Приёмная кампания проводилась, мягко говоря, странно: зеленоградскому колледжу было запрещено проводить свои Дни открытых дверей, как-либо рекламировать свой колледж и привлекать абитуриентов. Приёмная комиссия только в колледже на Таганке.



Вызывает тревогу увольнение преподавателей зеленоградского филиала, у которых якобы не наберётся необходимое количество часов для преподавания в своём колледже, поскольку нагрузка должна почему-то составлять не менее полутора ставок. Им предлагают преподавание в Новогиреево или Тимирязевском филиале, при этом оговаривают, что расписание будет единое, и никто под них подстраиваться не будет. А значит, в один день у преподавателя могут оказаться уроки как в Зеленограде, так и в Новогиреево. Создаются заведомо неприемлемые для работы условия.

Не является ли политика „выдавливания“ Зеленоградского колледжа из сознания потенциальных абитуриентов очередной попыткой от него всё-таки избавиться? Тактика понятна: нет студентов — некому преподавать. А значит, колледж нерентабельный, и его надо закрыть. Оставшихся студентов распределят по площадкам МК №7, чего мы и боимся.

А ведь наш колледж — явление социальное. Он единственный от Москвы до Твери, ежегодно в нём обучалось до 700 студентов. Это несколько сотен пристроенных подростков, мотивированных на очень благородную профессию. Это спокойствие родителей за своих детей, которым не надо ездить на электричках в Москву, для получения образования, что особенно важно для многодетных и малообеспеченных семей. Колледж находится на территории горбольницы, студенты могут проходить практику в шаговой доступности. Есть своя столовая с бюджетными ценами для студентов.

Расстояние до Москвы существенное, цены на проезд постоянно растут. Как наши 15-летние подростки будут ездить в Москву за 50-60 километров ежедневно? Придется стоять в километровых очередях на 400-й автобус, мерзнуть зимой минут 30-40. Затем на метро и снова на автобусе. В среднем 2- 2.5 часа в одну сторону. А что, касается электричек от станции Крюково, то их часто отменяют и задерживают, а „Ласточка“ стоит 180 рублей в одну сторону. То есть, оплата проезда и немного перекусить обойдется в 10 -12 тысяч в месяц.

В колледже работает большой и очень активный волонтёрский отряд, который помогает инвалидам, одиноким пенсионерам, ветеранам, пациентам хосписа. Мы, родители сегодняшних студентов, очень обеспокоены судьбой учебного заведения и просим принять меры для сохранения колледжа в Зеленограде».

Результаты набора будут известны после 10 августа. Если вы что-то знаете по этой теме, пишите на news@zelenograd.ru.