Если сейчас новых студентов в колледж не наберут, через год-два будущие медсестры и медбратья из Зеленограда смогут учиться только в Москве. Чтобы понять, что происходит, поговорили с преподавателями, руководством и родителями студентов.
Предыстория. Реформировать и оптимизировать деятельность медицинского колледжа на Каштановой аллее (ранее №8) начали в 2015 году. Сначала он стал филиалом московского медколледжа №7, расположенного на Таганке. Затем зеленоградский колледж лишили права обучать фельдшеров, оставив только отделение сестринского дела. Из шести привычных групп набора оставили три, две из них стали платными.
В прошлом году, буквально за два месяца до экзаменов, стало известно о прекращении набора на будущий учебный год. Департамент здравоохранения пояснил свою позицию: по официальным данным, потребность в среднем медперсонале в Зеленограде практически отсутствует, кроме того, лишь четверть выпускников зеленоградского медицинского колледжа идет работать в государственные медицинские учреждения. А кроме того, надо оказывать больше платных услуг.
Отстоять набор удалось после волны протестов, петицию, адресованную мэру Москвы Сергею Собянину, подписали более восьми тысяч человек. Главный аргумент абитуриентов и их родителей: ездить в филиалы головного колледжа на другой конец Москвы — далеко и дорого. И главное: зачем это делать, когда рядом учебное заведение с квалифицированными преподавателями, хорошей материальной базой, сложившимися традициями? В результате одну бюджетную группу оставили.
Что происходит сейчас. Приемная кампания в 7-м колледже и его филиалах идет с 20 июня и завершится 10 августа. Официально зеленоградскому филиалу дают три группы первокурсников — 25 бюджетных и 50 платных мест для очников после 9 класса и еще 25 платных для 11-классников. Дни открытых дверей в зеленоградском филиале проводить запретили, то есть, абитуриенты не могут заранее познакомиться с учебным заведением.
«Нам говорят, что в зеленоградский филиал подано всего 25 заявлений, — рассказала Zelenograd.ru одна из преподавателей колледжа. — Этого просто не может быть. Абитуриентов, по их словам, в приемной комиссии отговаривают поступать в Зеленоград — „там не наберут группы“. Всеми правдами и неправдами пытаются сорвать нам прием». По её словам, 16 педагогов увольняют из зеленоградского подразделения медколледжа, но предлагают работать в других, московских.
Что говорит руководство. Директор головного колледжа №7 Елена Бояр опровергла слухи о малом количестве заявлений от жителей Зеленограда. «Много ребят из Зеленограда уже подали, никого не отговаривают», — сказала она Zelenograd.ru. Будут ли они учиться в Зеленограде, сейчас сказать невозможно. Идет общий конкурс, на этом этапе абитуриент не может выбирать структурное подразделение, в котором хотел бы учиться. «Мы не можем предположить, сколько человек поступит, и каким будет проходной балл», отметила Бояр.
О чем беспокоятся родители. Родители учащихся зеленоградского колледжа — Светлана Татаринцева, Светлана Палкина, Кристина Казорина, Елена Борисова, Галина Бахолдина, Нина Митина и другие — обратились к мэру Москвы с коллективным письмом. Приводим выдержки из него:
«После присоединения к московскому колледжу №7 и с приходом нового директора жизнь колледжа резко изменилась. Первое, на что мы, родители, обратили внимание, — это психологический прессинг преподавателей. Их просто завалили безумным количеством планов, отчётов, отчётов об отчётах и прочей бумажной работой до такой степени, что практически не осталось времени на преподавание и общение со студентами.
За каждой справкой и подписью студенты должны ездить в головной колледж на Таганку. Это ещё пол-беды, хотя дорога туда-обратно съездить стоит в районе 500 рублей. Всем 165 четверокурсникам зачем-то пришлось ехать в головной корпус на Таганку ради 20-минутного инструктажа. Такая же ситуация была в течение года со студентами младших курсов, а ведь они несовершеннолетние, и деньги на дорогу никто не выделяет.
Приёмная кампания проводилась, мягко говоря, странно: зеленоградскому колледжу было запрещено проводить свои Дни открытых дверей, как-либо рекламировать свой колледж и привлекать абитуриентов. Приёмная комиссия только в колледже на Таганке.
Вызывает тревогу увольнение преподавателей зеленоградского филиала, у которых якобы не наберётся необходимое количество часов для преподавания в своём колледже, поскольку нагрузка должна почему-то составлять не менее полутора ставок. Им предлагают преподавание в Новогиреево или Тимирязевском филиале, при этом оговаривают, что расписание будет единое, и никто под них подстраиваться не будет. А значит, в один день у преподавателя могут оказаться уроки как в Зеленограде, так и в Новогиреево. Создаются заведомо неприемлемые для работы условия.
Не является ли политика „выдавливания“ Зеленоградского колледжа из сознания потенциальных абитуриентов очередной попыткой от него всё-таки избавиться? Тактика понятна: нет студентов — некому преподавать. А значит, колледж нерентабельный, и его надо закрыть. Оставшихся студентов распределят по площадкам МК №7, чего мы и боимся.
А ведь наш колледж — явление социальное. Он единственный от Москвы до Твери, ежегодно в нём обучалось до 700 студентов. Это несколько сотен пристроенных подростков, мотивированных на очень благородную профессию. Это спокойствие родителей за своих детей, которым не надо ездить на электричках в Москву, для получения образования, что особенно важно для многодетных и малообеспеченных семей. Колледж находится на территории горбольницы, студенты могут проходить практику в шаговой доступности. Есть своя столовая с бюджетными ценами для студентов.
Расстояние до Москвы существенное, цены на проезд постоянно растут. Как наши 15-летние подростки будут ездить в Москву за 50-60 километров ежедневно? Придется стоять в километровых очередях на 400-й автобус, мерзнуть зимой минут 30-40. Затем на метро и снова на автобусе. В среднем 2- 2.5 часа в одну сторону. А что, касается электричек от станции Крюково, то их часто отменяют и задерживают, а „Ласточка“ стоит 180 рублей в одну сторону. То есть, оплата проезда и немного перекусить обойдется в 10 -12 тысяч в месяц.
В колледже работает большой и очень активный волонтёрский отряд, который помогает инвалидам, одиноким пенсионерам, ветеранам, пациентам хосписа. Мы, родители сегодняшних студентов, очень обеспокоены судьбой учебного заведения и просим принять меры для сохранения колледжа в Зеленограде».
Результаты набора будут известны после 10 августа. Если вы что-то знаете по этой теме, пишите на news@zelenograd.ru.
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