Чайхона «Мангал» открылась в конце мая в торговом центре «Зеленопарк», рядом с дальним от Зеленограда входом, со стороны «Панда Парка». Это третий ресторан сети, два из них уже работают в Москве — в новом зеленоградском заведении побывала корреспондент Zelenograd.ru Екатерина Шокурова, чтобы оценить его достоинства и вкус восточных блюд.
У ресторана собственное просторное помещение с приглушённым рассеянным светом, мягкими креслами и диванами. Оформление эклектичное: половина зала сделана в восточном стиле, по стенам развешаны узбекские ляганы, на столах — аутентичные скатерти. Другая половина — с европейскими диванчиками, фонарями и стилизованными окнами на стенах. Из колонок доносится негромкий лаунж.
Кухня тоже смешанная. Большинство блюд азиатской кухни, но есть и кавказская, и европейская, и борщ, и картошка с селёдкой. В самом деле, «чистых» заведений питания, придерживающихся какой-нибудь одной кухни, остаётся всё меньше. Пиццу по-японски предлагают в кафе-суши, а стейки — в грузинских ресторанах, так что карпаччо из говядины (300 рублей) не так уж и странно выглядит в меню чайхоны.
Впрочем, как рассказал менеджер заведения, самые популярные блюда — всё-таки плов (от 380 рублей) и манты (330 рублей). Есть, разумеется, и хачапури разных видов (320-450 рублей), хинкали, кутабы, чебуреки, самса и лепешки (60-130 рублей). Большой выбор закусок по грузинским рецептам — пхали, джонджоли, лобио, рулеты из баклажанов, сациви из курицы (280-390 рублей) и более традиционных салатов.
Манты из баранины действительно прекрасны, пришлось заказывать вторую порцию. В ковурма лагмане — правильная тянутая, а не нарезанная, лапша. А вот шашлык из баранины не очень интересный, но весьма постный — подойдёт для тех, кто предпочитает нежирное мясо.
На входе посетителей встречает хостес и провожает к столику. Официант, хорошо знакомый с меню, помогает определиться с заказом — такой сервис встречаются не во всех заведениях, обычно официантам приходится бегать на кухню, чтобы уточнить, например, какие ингредиенты присутствуют в том или ином блюде.
Заказанное приносят быстро. Это было бы плюсом, если бы скорость не настораживала: непонятно, как можно за такое время приготовить те же манты.
Есть в ресторане и отдельное кальянное меню. Сеть wi-fi тоже действует, по словам менеджера, но обнаружить её не удалось. А мобильный интернет внутри доступен.
Интересная особенность заведения — дождь с потолка: сидя за столиком (возможно, только в определённых местах), можно почувствовать на себе капли, упавшие сверху. Это, скорее всего, изъян помещения «Зеленопарка», редкие отдельные капли похожи на конденсат, накапливающийся на трубах. Но бодрит внезапная влага весьма качественно, лучше любого кофе!
Добраться до «Зеленопарка» и «Чайхоны Мангал» можно на бесплатном автобусе из Крюково, который отправляется с интервалом 20-30 минут ежедневно, с 8 до 22 часов. Для автолюбителей проблем с парковкой нет, возле «Зеленопарка» шесть тысяч парковочных мест. А вот столик в вечернее время по выходным советуют бронировать заранее по телефону +7(495)665-1393.
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