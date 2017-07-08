У ресторана собственное просторное помещение с приглушённым рассеянным светом, мягкими креслами и диванами. Оформление эклектичное: половина зала сделана в восточном стиле, по стенам развешаны узбекские ляганы, на столах — аутентичные скатерти. Другая половина — с европейскими диванчиками, фонарями и стилизованными окнами на стенах. Из колонок доносится негромкий лаунж.

Кухня тоже смешанная. Большинство блюд азиатской кухни, но есть и кавказская, и европейская, и борщ, и картошка с селёдкой. В самом деле, «чистых» заведений питания, придерживающихся какой-нибудь одной кухни, остаётся всё меньше. Пиццу по-японски предлагают в кафе-суши, а стейки — в грузинских ресторанах, так что карпаччо из говядины (300 рублей) не так уж и странно выглядит в меню чайхоны.

Впрочем, как рассказал менеджер заведения, самые популярные блюда — всё-таки плов (от 380 рублей) и манты (330 рублей). Есть, разумеется, и хачапури разных видов (320-450 рублей), хинкали, кутабы, чебуреки, самса и лепешки (60-130 рублей). Большой выбор закусок по грузинским рецептам — пхали, джонджоли, лобио, рулеты из баклажанов, сациви из курицы (280-390 рублей) и более традиционных салатов.

Манты из баранины действительно прекрасны, пришлось заказывать вторую порцию. В ковурма лагмане — правильная тянутая, а не нарезанная, лапша. А вот шашлык из баранины не очень интересный, но весьма постный — подойдёт для тех, кто предпочитает нежирное мясо.