11 апреля девятилетняя ученица музыкальной школы вышла из автобуса, а скрипку забыла. Спохватилась, когда автобус уже отъехал. Родители искали скрипку на автокомбинате, размещали объявления в социальных сетях, но безуспешно. И вот спустя два месяца неизвестные подкинули в музыкальную школу №71 скрипку.

Кто принес и оставил скрипку, неизвестно, но она нашлась 15 июня, рассказала Zelenograd.ru родственница девочки. Инструмент в порядке, его вернули в кофре, со смычком и струнами — в том виде, в котором он и был оставлен в автобусе. Это недорогая, но очень нужная семье скрипка — на ней учились играть трое детей.