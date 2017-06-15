Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Забытая в зеленоградском автобусе скрипка нашлась через два месяца 15.06.2017 ZELENOGRAD.RU

11 апреля девятилетняя ученица музыкальной школы вышла из автобуса, а скрипку забыла. Спохватилась, когда автобус уже отъехал. Родители искали скрипку на автокомбинате, размещали объявления в социальных сетях, но безуспешно. И вот спустя два месяца неизвестные подкинули в музыкальную школу №71 скрипку.

Кто принес и оставил скрипку, неизвестно, но она нашлась 15 июня, рассказала Zelenograd.ru родственница девочки. Инструмент в порядке, его вернули в кофре, со смычком и струнами — в том виде, в котором он и был оставлен в автобусе. Это недорогая, но очень нужная семье скрипка — на ней учились играть трое детей.

Читайте также
Как зеленоградцы теряют вещи. Три истории со счастливым концом
 Реклама
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Ресторан «Корчма Диканька» приглашает на свой День Рождения. Объявления
Функциональный тренинг и растяжка в спорткомплексе «Космос» - безопасно, доступно, эффективно. Промокод внутри Объявления
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
До 20 сентября
Медцентр открыт.

Комплексная чистка
зубов за 3000 рублей .

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
СЕНТЯБРЬ

Урожай скидок!
На плитку от 3 до 10%..

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
СЕНТЯБРЬ

Урожай скидок!
На плитку от 3 до 10%..
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
До 20 сентября
Медцентр открыт.

Комплексная чистка
зубов за 3000 рублей .
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама