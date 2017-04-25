Не было его ни на шее, ни в кармане, портфель и мешок со сменкой были перерыты, все дырки в подкладке исследованы — нету. Я села на лестнице и стала уныло представлять, что будет, когда сначала придет из школы старшая сестра, а потом — и это самое страшное — родители.

Момента кары я не помню, да и главное было не прибить меня, а попасть в квартиру. Отец пошел в соседний подъезд к соседям по балкону. В те времена никто еще не стеклил балконы, и к соседям можно было перелезть через общие перила, держась за бетонную стену. Это было рискованно, конечно, четвертый этаж. Отец благополучно перелез под тревожные материнские крики («осторожно») и стал открывать дверь изнутри, но задвижку, как назло, заклинило. Помаявшись с замком, отец тем же манером, через соседские перила, вернулся обратно. Мама пошла к соседу с 7 этажа — он пил, но умел все чинить. Его не оказалось дома, но кто-то из соседей выдал топор. Этим топором отец то ли отжал, то ли прорубил дверь (меня выставили подальше на лестницу, чтоб не попала под руку, поэтому точно не помню), и семейство наконец-то вошло в дом.

Я сразу убежала в свою комнату и стала делать уроки. Достала из портфеля пенал — а там он. Ключ. Последний. С ленточкой. Сама же засунула его туда после физкультуры. И сижу такая, думаю — прибьют меня сейчас или нет…