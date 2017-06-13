Вывески в 3 микрорайоне сняли по предписанию «Мосжилинспекции». Общих собраний собственников по поводу их установке на домах не проводилось, а значит, жители не давали своего согласия, пояснила пресс-служба учреждения.

Рекламные конструкции на жилых домах должны быть согласованы с собственниками квартир на общем собрании (статья 19 ФЗ-№38 О рекламе). С другой стороны, есть различие между рекламой и вывеской. Закон «О защите прав потребителей» обязывает организацию (магазин, в том числе) разместить вывеску, чтобы обозначить свое место нахождение, — и в таких случаях согласование с жильцами дома не требуется (письмо ФАС от 15 марта 2010 г. №АК/6745)

До июля в Зеленограде должны «почистить» рекламные вывески на зданиях и в окнах магазинов, как того требуют новые правила их размещения. В частности, теперь запрещены короба, баннеры, таблички из сотового поликарбоната, ПВХ, динамические постеры, любые мигающие элементы. Текст вывески не может занимать больше 70 процентов от длины фасада, занимаемого организациями помещений, но не более 15 метров в длину и не более 50 сантиметров в высоту. А изображение бренда не может превышать высоту в 75 сантиметров. Сменится часть вывесок на домах вдоль Центрального проспекта — в частности, на «Детском мире», «Доме быта», бывших «Океане» и «1000 мелочей», — Панфиловского проспекта, Солнечной аллеи, Сосновой аллеи, проспекта Генерала Алексеева, улиц Логвиненко, Андреевка, Каменка, Новокрюковской.



Цель нововведений — упорядочивание размещения вывесок и сочетаемость их с архитектурными и стилистическими особенностями зданий. «Значительная часть конструкций устарела, большое количество вывесок выполнено из некачественных материалов и установлено хаотично, (…) из-за чего создается „визуальный шум“ на улицах города», отмечено в разработанной Москомархитектуре концепции новых требований к вывескам.