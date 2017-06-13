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C домов 3 микрорайона сняли вывески, которые не обсудили с собственниками квартир 13.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Рекламные вывески ломбарда, нотариуса и ювелирного салона на корпусах 301Б и 362, как выяснилось, были незаконными, потому что не обсуждались с жильцами этих домов. С июля на знакомых всем зеленоградских зданиях должны быть новые вывески, но уже по другой причине — из-за новых правил размещения рекламы.

Устранение нарушения: незаконно размещенная вывеска демонтирована.
фото: mgi.mos.ru

Вывески в 3 микрорайоне сняли по предписанию «Мосжилинспекции». Общих собраний собственников по поводу их установке на домах не проводилось, а значит, жители не давали своего согласия, пояснила пресс-служба учреждения.

Рекламные конструкции на жилых домах должны быть согласованы с собственниками квартир на общем собрании (статья 19 ФЗ-№38 О рекламе). С другой стороны, есть различие между рекламой и вывеской. Закон «О защите прав потребителей» обязывает организацию (магазин, в том числе) разместить вывеску, чтобы обозначить свое место нахождение, — и в таких случаях согласование с жильцами дома не требуется (письмо ФАС от 15 марта 2010 г. №АК/6745)

До июля в Зеленограде должны «почистить» рекламные вывески на зданиях и в окнах магазинов, как того требуют новые правила их размещения. В частности, теперь запрещены короба, баннеры, таблички из сотового поликарбоната, ПВХ, динамические постеры, любые мигающие элементы. Текст вывески не может занимать больше 70 процентов от длины фасада, занимаемого организациями помещений, но не более 15 метров в длину и не более 50 сантиметров в высоту. А изображение бренда не может превышать высоту в 75 сантиметров. Сменится часть вывесок на домах вдоль Центрального проспекта — в частности, на «Детском мире», «Доме быта», бывших «Океане» и «1000 мелочей», — Панфиловского проспекта, Солнечной аллеи, Сосновой аллеи, проспекта Генерала Алексеева, улиц Логвиненко, Андреевка, Каменка, Новокрюковской.

Цель нововведений — упорядочивание размещения вывесок и сочетаемость их с архитектурными и стилистическими особенностями зданий. «Значительная часть конструкций устарела, большое количество вывесок выполнено из некачественных материалов и установлено хаотично, (…) из-за чего создается „визуальный шум“ на улицах города», отмечено в разработанной Москомархитектуре концепции новых требований к вывескам.

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Обсуждение
Alexey Evstifeev
3 часа назад
Право собственности (по мнению некоторых ИДИОТОВ, не должно абсолютизироваться или является бумажкой по их мнению) дает право в соответствии с Конституцией, ГК и ЖК свободно распоряжаться своей/совместной собственностью (в том числе разрешать, запрещать использовать, сдавать в аренду и извлекать прибыль). Так собственники сами вправе решать на каких условиях, разрешать или нет размещение чего-либо. Это может быть вывеска, реклама,флаги, транспаранты. Не власти определяют что и в каком виде будет вывешено, но владельцы общедолевого имущества!
Так на моем доме и внутри я удалил все рекламные щиты. За использование фасада вы также можете взимать арендную плату, это ваше право.
Ввиду общего совкового тренда право собственности поставлено под вопрос.
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