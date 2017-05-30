В новом ресторане «Мангал» представлена грузинская, узбекская и европейская кухня. Ресторан работает рядом с «Панда Парком». Средний чек — 1200 рублей.

Бизнес-ланч — с 12:00 до 16:00. Стоимость бизнес-ланча 300-320 рублей в зависимости от выбора блюд.

В меню делается акцент на свежих натуральных продуктах, мясных блюдах, в том числе приготовленных на мангале, также предлагается большой выбор салатов, холодных закусок, десертов с восточными сладостями и напитков. Есть кальян. Заказать столик можно через сайт сети «Чайхана Мангал».