В новом ресторане «Мангал» представлена грузинская, узбекская и европейская кухня. Ресторан работает рядом с «Панда Парком». Средний чек — 1200 рублей.
Бизнес-ланч — с 12:00 до 16:00. Стоимость бизнес-ланча 300-320 рублей в зависимости от выбора блюд.
В меню делается акцент на свежих натуральных продуктах, мясных блюдах, в том числе приготовленных на мангале, также предлагается большой выбор салатов, холодных закусок, десертов с восточными сладостями и напитков. Есть кальян. Заказать столик можно через сайт сети «Чайхана Мангал».
«Мангал» — это просторный зал внутри «Зеленопарка», но летом столики будут и на улице, рассказали Zelenograd.ru в ресторане.
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