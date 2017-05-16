«Мы придумали, как без реконструкции сделать по четыре полосы в каждую сторону, — написал замначальника Ситуационного центра Центра организации дорожного движения Андрей Мухортиков. — Если отказаться от широченной обочины и сузить полосы до 3.25 (правая останется 3.5 метра), четыре полосы вмещаются! Учитывая, что скоростной режим здесь 60 км/ч, это вполне безопасно».

Всех проблем Ленинградки это не решит, ведь участок за эстакадой в область останется шириной всего 3+3 полосы. Но тем, кому надо с улицы Маяковского и Юбилейного проспекта на Ленинградское шоссе или обратно, станет немного полегче, считает Мухортиков.



После увеличения числа полос появится выделенная полоса для общественного транспорта — у МКАД в сторону области есть участок на пять полос, будет 4+А. «Поскольку пробок все равно не избежать, пусть хотя бы общественный транспорт в них не стоит», отметил Мухортиков.

Одной только новой разметкой не обойтись — на шоссе есть два узких места. Чтобы их ликвидировать, придется заасфальтировать около 200 квадратных метров. Поэтому сроки переразметки будут зависеть от коммунальных дорожных служб.