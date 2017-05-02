Офис находится рядом с «Ашаном», работает с 10:00 до 22:00. Здесь можно арендовать транспондер — устройство для бесконтактной оплаты проезда — и пополнить лицевой счет. В ТЦ «Панфиловский» транспондеры теперь не оформляют.

Впервые арендующие транспондер могут пользоваться им бесплатно шесть месяцев, сообщили Zelenograd.ru в «Северо-Западной концессионной компании» (СЗКК). Для остальных абонентская плата составляет 50 рублей в месяц, если устройство используется (если нет — ничего платить не надо). Для оформления транспондера нужен паспорт. Первое пополнение счета — не менее 1000 рублей для владельцев легковых машин, 2000 для грузовых.

Транспондер нужен не только для быстрого проезда, но и для участия в программе «Моя дорога«, позволяющей сэкономить на проезде.

Год назад офис продаж транспондеров открылся в ТЦ «Панфиловский», но сейчас он не работает. «Офис открывался на определенный срок», пояснили в СЗКК.