Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Транспондеры для проезда по платной трассе М-11 начали продавать в «Зеленопарке» 02.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Офис находится рядом с «Ашаном», работает с 10:00 до 22:00. Здесь можно арендовать транспондер — устройство для бесконтактной оплаты проезда — и пополнить лицевой счет. В ТЦ «Панфиловский» транспондеры теперь не оформляют.

Впервые арендующие транспондер могут пользоваться им бесплатно шесть месяцев, сообщили Zelenograd.ru в «Северо-Западной концессионной компании» (СЗКК). Для остальных абонентская плата составляет 50 рублей в месяц, если устройство используется (если нет — ничего платить не надо). Для оформления транспондера нужен паспорт. Первое пополнение счета — не менее 1000 рублей для владельцев легковых машин, 2000 для грузовых.

Транспондер нужен не только для быстрого проезда, но и для участия в программе «Моя дорога«, позволяющей сэкономить на проезде.

Год назад офис продаж транспондеров открылся в ТЦ «Панфиловский», но сейчас он не работает. «Офис открывался на определенный срок», пояснили в СЗКК.

Читайте также
Проезд по «новой Ленинградке» подорожал с 28 апреля
Реклама
Грандиозная распродажа домов в преддверии праздника Великой Победы. Скидки до 30% . Объявления
Какие вывески теперь можно размещать в Зеленограде? Объяснение с картинками Объявления
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 начинает обучение ментальной арифметике Объявления
Открыта запись в летние детские лагеря отдыха. Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
БАБИН ДВОР

Есть всесезонная
площадка на воде.

 Реклама
ЖК Мелодия Леса

Ключи в 2017 году!
Ипотечный взнос-от 0%!

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
ЖК Мелодия Леса

Ключи в 2017 году!
Ипотечный взнос-от 0%!
Реклама