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Проезд по платной трассе М-11 подорожает перед началом дачного сезона 27.04.2017 ZELENOGRAD.RU

Северо-Западная концессионная компания объявила об увеличении стоимости проезда по платной дороге М11 с пятницы 28 апреля.

Проезд от Зеленограда до Москвы утром (6:00 — 10:00) с понедельника по пятницу дорожает с 300 до 350 рублей, днем и вечером (с 10:00 до 1:00) — с 250 до 300. В обратную сторону — утром с 300 до 350 рублей, днем (10:00 — 16:00) с 250 до 300, вечером (16:00 до 1:00) с 300 до 350 рублей. В субботу в течение всего дня — с 250 до 300 рублей. В воскресенье с 6:00 до 14:00 проезд дорожает с 200 до 300 рублей, с 14:00 до 1:00 — с 300 до 350 руб. Ночные тарифы не меняются.

Проезд от Зеленограда до Шереметьево подорожает со 150 до 200 рублей утром, днем и вечером и со 100 до 150 рублей в обратную сторону.

Проезд от Зеленограда до Солнечногорска подорожает со 100 до 150 рублей по воскресеньям. В обратную сторону цена поднимается со 100 до 150 днем и вечером в будни.

Это стоимость проезда без транспондера — электронного устройства для автоматической оплаты проезда. Цены на абонементы и размер скидок на проезд для автомобилей с транспондером не меняются.

Новые тарифы начнут действовать в 00:00 28 апреля (все новые тарифы). Предыдущее подорожание произошло 4 декабря прошлого года — тогда стоимость проезда от Москвы до Зеленограда подняли в пиковые часы с 250 до 300 рублей.

Причину подорожания проезда в СЗКК объяснили так: «Новые тарифы вводятся в рамках стратегии увеличения количества автомобилистов с транспондерами».


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Обсуждение
Мэрри Кристмас
13 апреля
Причину повышения тарифов в СЗКК не прокомментировали. Но и так понятно.

-А чего так дорого?
-Деньги очень нужны...
Все видел
13 апреля
Это чтобы пробок там не было в час пик. Ротенберг и француз заботятся о нас. Чтоб им пусто было!!!
Лучинкина Наталья
13 апреля
Странно... Там и так машин немного. Будет ещё меньше
Елена Буханик
13 апреля
Почему из Зеленограда до Солнечногорска проезд стоит 100р., а до Москвы 300 (будет 350)???
Торопов
13 апреля
До Солнечногорска, с учётом того, что через М11 получается крюк, ещё доплачивать должны:). От пробок перед Рекинцо все равно не спасает.
Александр Халиков
14 апреля
А я езжу по этой трассе исключительно на 400э, по карте тройка за 35 рублей и ни в чем себе не отказываю))
Сергей Иванов
14 апреля
Там и так машин немного. Будет ещё меньше
не будет. Черную Грязь без помех, на 60-ти еще пару десятилетий будут автолюбители учится проезжать. Ну и Костян светофор на ВНИИПП подрегулирует, тот самый что убрать должны были давно.
Андрей М
14 апреля
Вроде ж недавно поднимали? Опять срочно надо денег? (facepalm)
kh Craft
14 апреля
Нормально так? сразу подняли на 10-15%, интересно а сотрудникам М-11 так же поднимают?
BGS ...
14 апреля
Перед Новым годом поднимали на 50 руб., теперь к Пасхе. Следующее подорожание, наверное, к 1 сентября))
Михаил Василенко
15 апреля
Я пользуюсь этой дорогой ТОЛЬКО в случаи крайней необходимости... 1 - 2 раза в месяц. И чаще ездить по ней не планирую. К сожалению, если бы можно было объединиться и устроить хозяевам трассы месячный бойкот - можно было бы о чем то говорить. Но в наших условиях это не реально. Пока люди у нас как стадо баранов - идут за "лидером" и слушают зомбоящик... нас так и будут доить разные "Чубайсы с Айфонычами".
North Navigator
15 апреля
Светофор на ВНИИПП подрегулирует, тот самый что убрать должны были давно.
Ты умник, да? Тогда вали на М11.
Антон Рrrrr
17 апреля
нас так и будут доить
Что-то мне подсказывает, что на последние 300 рублей по ней не ездят :-)))
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