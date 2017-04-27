Северо-Западная концессионная компания объявила об увеличении стоимости проезда по платной дороге М11 с пятницы 28 апреля.

Проезд от Зеленограда до Москвы утром (6:00 — 10:00) с понедельника по пятницу дорожает с 300 до 350 рублей, днем и вечером (с 10:00 до 1:00) — с 250 до 300. В обратную сторону — утром с 300 до 350 рублей, днем (10:00 — 16:00) с 250 до 300, вечером (16:00 до 1:00) с 300 до 350 рублей. В субботу в течение всего дня — с 250 до 300 рублей. В воскресенье с 6:00 до 14:00 проезд дорожает с 200 до 300 рублей, с 14:00 до 1:00 — с 300 до 350 руб. Ночные тарифы не меняются.



Проезд от Зеленограда до Шереметьево подорожает со 150 до 200 рублей утром, днем и вечером и со 100 до 150 рублей в обратную сторону.



Проезд от Зеленограда до Солнечногорска подорожает со 100 до 150 рублей по воскресеньям. В обратную сторону цена поднимается со 100 до 150 днем и вечером в будни.

Это стоимость проезда без транспондера — электронного устройства для автоматической оплаты проезда. Цены на абонементы и размер скидок на проезд для автомобилей с транспондером не меняются.

Новые тарифы начнут действовать в 00:00 28 апреля (все новые тарифы). Предыдущее подорожание произошло 4 декабря прошлого года — тогда стоимость проезда от Москвы до Зеленограда подняли в пиковые часы с 250 до 300 рублей.

Причину подорожания проезда в СЗКК объяснили так: «Новые тарифы вводятся в рамках стратегии увеличения количества автомобилистов с транспондерами».



